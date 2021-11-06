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'Avrupa şaşkın, dünya şaşkın'

#Recep Tayyip Erdoğan#Büyüme Oranı#İstihdam
Avrupa şaşkın, dünya şaşkın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bu yıl sonu itibarıyla büyüme oranımız yüzde 9’u aşacak. Yatırım, üretim ve istihdam hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Bu kararlı gidişimiz sayesinde Avrupa şaşkın, dünya şaşkın” dedi. Erdoğan dün Ümraniye Millet Bahçesi Açılış Töreni’nde özetle şunları söyledi:

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BEKLEMİYORLARDI

“Geçtiğimiz 19 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü alt yapının önemini karşımıza çıkan her yeni küresel krizde bir kez daha görüyor, anlıyoruz. Yapısal dönüşümlerle iç ve dış şoklara karşı dayanıklı hale getirdiğimiz ekonomik yapımız sayesinde hâlâ yatırım, üretim, ihracat ve istihdam hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Bu kararlı gidişimiz karşısında Avrupa şaşkın. Dünya şaşkın. Çünkü onlar böyle bir şeyi bizden beklemiyorlardı.

YÜZDE 9’U AŞACAK

Tüm dünyanın küçüldüğü bir ortamda biz sürekli ve giderek artan oranlarda büyüyerek sadece şoklara karşı dayanıklılığımız değil aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasındaki kararlığımızı da ortaya koyuyoruz. İnşallah bu yıl sonu itibariyle yüzde 9’u aşacak. Dünyanın iklim değişikliği tehdidi karşısında sürekli yalpaladığı bir dönemde biz yeşil kalkınma devrimini ilan ederek kendimize hemen yeni ve tutarlı bir yol haritası oluşturduk.

İSTANBUL KÜRESEL MERKEZ

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Etrafı gecekondularla kuşatılmış, yolları çamur deryası, ulaşımı felç, suyu akmayan, kokudan Haliç’in yanına yaklaşılmayan, görüntüsü sefil, insanı mutsuz İstanbul’u hamdolsun küresel bir merkez haline getirmeyi başardık. Şimdi de 2053 vizyonumuzun ilk hedefi olarak ilan ettiğimiz yeşil kalkınma devrimi doğrultusunda İstanbul’u içinde yaşayanların hayat kalitesini yükseltecek hizmetlerle tanıştırmak için kolları sıvadık.

404 MİLLET BAHÇESİ

81 ilimizde 66 milyon metrekare alana sahip 404 millet bahçesini projelendirdik. Bunlardan 111’ini tamamlayarak hizmete sunduk. Hedefimiz 2023 yılında 404 millet bahçesinin tamamını bitirmektir. En büyük proje ise Atatürk Havalimanı’na yapacağımız 7.7 milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçesi olacaktır. Dünyada şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacaktır.”

TAKSİM’DE HEM CAMİ HEM OPERA SARAYI

İstanbul’u tarihine, şanına ve güzelliğine yakışır konuma getirmekte kararlıyız. Hep birlikte bu şehrin tarihine, kültürüne, potansiyeline, enerjisine uygun her adımın, her niyetin başımızın üstünde yeri vardır. İstanbul’un maddi ve manevi zenginliğini hedef alan her saldırıyı da failleriyle birlikte yerin 7 kat dibine gömmek boynumuzun borcudur. Ayasofyamızı açtık mı? Ayasofyamızda cumalarımızı kılıyor muyuz? Ne mutlu bize. Atatürk Kültür Merkezi’ni açtık mı? Opera sarayını yaptık mı? Taksim’de camimizi yaptık mı? Bize düşen bu.

MUHALEFETE: NE ÇABUK MANEVRA YAPTINIZ

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Vesayetin ayak oyunlarından, terör örgütlerinin saldırılarına, darbe girişimlerinden küresel ekonomik tuzaklara kadar nice engeli aşarak ülkemizi dünyada hak ettiği yere getirtmek için çalıştık. Gabar’da terörü gömdük, Bestler Deresi’nde terörü gömdük. Yine aynı şekilde Bay Kemal ve avanesi, bunlar PKK terör örgütüyle beraber hareket ettiler onları da gömdük. Şimdi ne yapıyorlar. Terör örgütünün başı cezaevinde, bunlar da onlarla beraber hareket ediyorlar. İP de onlarla beraber, CHP de onlarla beraber, diğerleri de onlarla beraber. Ne oldu size? Hani siz teröre karşıydınız? Hani terörün karşısındaydınız? Ne çabuk manevra yaptınız?

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SURİYE İLE AHBAPLIK

Cumhuriyet tarihinde yapılanın tamamını 5’e, 10’a katlayan eser ve hizmetlere imza attık. İHA’larımızla, SİHA’larımızla, Akıncılarımızla evelallah her yerde varız. Libya’da varız, Azerbaycan’da varız, Karabağ’da varız. Varız da varız. Düşünün Suriye’de terör örgütüyle mücadelimizi verirken Bay Kemal Suriye’yle ahbaplık yapıyor. Bay Kemal sen Suriye’deki teröristlerle beraber ol, PKK ile YPG, PYD ile beraber ol. Onları da gömeceğiz.

MACERA PARKI SEYİR KULESİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı Ümraniye Millet Bahçesi 330 bin metrekare büyüklüğünde. Bin araçlık otoparkı var. Yürüyüş parkurları ve bisiklet yolları, futbol, basketbol ve voleybol sahaları, Akademi Ümraniye Gençlik Atölyeleri, macera parkı, seyir kulesi, mini golf sahası, refleksoloji parkı, etkinlik alanı, 11 adet seyir terası ve geçiş köprüleri, doğal şelale, restoran ve kafeteryalar, meyve bahçesi, İstanbul’da yetişen ağaç türleri sergi alanı, 45 adet kuş evi var. 4 elektrikli araç da öncelikle yaşlı ve engellilere hizmet ediyor. Doğalgazlı mangallar da bulunan millet bahçesi ayrıca ses bariyeriyle kaplı.

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'BAĞIMLILIKLARLA MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada ise özetle şunları söyledi: “Her kim içkiye, maddeye, kumara, sigaraya güzelleme diziyorsa emin olun tek gayesi kendi sapkın hayat biçimini, zaaflarını, komplekslerini örtmektir. İnternette çocuklarımızın karşısına çıkabilecek alkol, sigara ve madde kullanımı, şiddeti, cinselliği ve her türlü sapkın görüntüyü, fikri, telkini engelleyebilmemiz gerçekten çok zor. Yeşilayımızla birlikte yürüttüğümüz mücadeledeki tek gayemiz, ülkemize ve milletimize ruhu da bedeni de dipdiri nesiller kazandırmaktır. İnşallah bu mücadeleyi ülkemizde tek bir bağımlı bırakmama azim ve kararlılığıyla son nefesimize kadar sürdüreceğiz.” (AA)

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#Recep Tayyip Erdoğan#Büyüme Oranı#İstihdam

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