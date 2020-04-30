Avrupa hayalinden aile dramına: Elif Naz ve Ferit Yunanistan’da kaldı

Çocuklarıyla birlikte Avrupa hayali kuran Şefika Nazari Afganistan’dan ilk olarak İran’a, oradan da Türkiye’ye geldi. Şefika Nazari ve iki çocuğu, geçtiğimiz Şubat ayında kendisi gibi binlerce mülteciyle birlikte Yunanistan sınırına dayandı. Bir gece kendileri gibi onlarca kişiyle birlikte Meriç Nehri’ni aşarak Yunanistan’a geçtiler. Bu sırada Yunan polisi mültecilere müdahale etti ve kargaşa çıktı. Şefika Nazari ile çocukları bu kargaşada birbirlerini kaybetti.

ÇOCUKLAR KAMPA ANNE SINIR DIŞI

Yunan polisi Şefika Nazari ve bir grup mülteciyi Türkiye’ye sınır dışı etti. Nazari’nin çocukları Elif Naz ve Ferit ise Yunanistan’daki kamplara götürüldü. Çocuklarının da sınır dışı edileceğini düşünen Şefika Nazari günlerce Yunanistan sınırında bekledi ancak bir haber alamadı. Daha sonra tüm dünya koronavirüsün etkisi altına girdi. Salgından etkilenmemeleri için mülteciler de sınırdan uzaklaştırıldı. Şefika Nazari de mecburen sınırdan ayrılmak zorunda kaldı.

ÇOCUKLARIMI İSTİYORUM

Ankara’ya dönen Şefika Nazari çocuklarını geri almak için Birleşmiş Milletler’e ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na başvurdu. Elif Naz’ın Türkiye’ye getirilmesi için başlatılan çalışmalar koronavirüs salgınıyla birlikte tüm ülkelerin sınırlarını kapatmasıyla durdu. Şefika Nazari yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Oğlum Ferit, kampta birisinden bulduğu telefon ile bizi aradı. Yunanistan, oğlum Ferit’i Afganistan’a sınırdışı edecekmiş, kızım Elif Naz’ın ise bir yetimhaneye yerleştirileceği söylenmiş. 2 aydır çocuklarımdan uzağım, 3 yaşındaki kızım Elif Naz’ı mülteci kampına almışlar. Elif küçücük bir çocuk, annesiz ne yapabilir? Lütfen sesimi duyun, kızım Elif’i getirin. Çocuklarımı istiyorum, sadece çocuklarımı istiyorum.”



