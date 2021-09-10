‘Avrupa ders çıkarmadı’

9 Eylül ve Başkent Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu’na video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:

“Üzerine şiirler yazılan, şarkılar söylenen bu güzel Ege Denizi, işbirliği ve barışın sembolü olması gerekirken insani trajedilerle gündeme gelmektedir. Suriye’de iç savaş ve katliamlardan kaçan binlerce göçmen, Ege Denizi’nde hayatını kaybetmiştir. 6 yıl önce minik bedeni sahile vuran Aylan bebek, modern dünyanın utanç vesikası olarak hafızalara kazınmıştır. Başta Avrupa olmak üzere, Batılı ülkeler Aylan bebeğin dramından gerekli dersleri çıkarmamıştır. Suriyeli mazlumlara kapanan kapıların, ülkemizde darbe girişiminde bulunmuş FETÖ’cü canilere sonuna kadar açılması insanlık adına hicap kaynağıdır.”

YUNANİSTAN’A SUHULETLE DAVRANDIK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Deniz yetki alanları, adaların gayri askeri statüsünün ihlali ve Navtex ilanları başta olmak üzere komşumuz Yunanistan’ın tansiyonu yükselten adımları karşısında daima suhuletle davrandık. Bugün de bu müspet tavrımızı koruyoruz. Komşumuz Yunanistan’dan hak ve menfaatlerimize saygı göstermesini, tek taraflı eylemlerden kaçınmasını bekliyoruz. Adalete ve işbirliğine dayalı, komşuluk hukukunu gözeten çözüm yolları bulacağımıza inanıyorum. Evlatlarımıza sorunlar yumağı yerine güvenli gelecek bırakmak istiyoruz” dedi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara