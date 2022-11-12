Avni’yi düşürdüler

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Ortaya çıkan kötü manzarayı gören çevre sakinleri, büyük üzüntü yaşadı, yapanlara tepki gösterdi.

Karikatür Evi Sorumlusu Meriç Karçal, “9 Kasım günü Avni heykelinin devrildiğini öğrendik. Bina içinde çalışırken, dışarı çıktığımızda heykel devrilmişti. Ağır bir heykel, yaklaşık 80-100 kilogram ağırlığında. Tek başına devrilecek bir heykel değil ama elimizde net bir bilgi de yok. Biz düşmüş vaziyette gördük. Şu an karikatür evinde heykel. Bakıma gidecek daha sonra Oğuz Aral’ın heykelinin yanına yerleştireceğiz” diye konuştu.

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SIDIKA’YI DA BOYADILAR





Karikatür Evi’nin karşısındaki duvarda çizili olan Sıdıka resmine de zarar verildiğini söyleyen Karçal, “Üzerine siyah boya atıldığını gördük. Bu da yaklaşık 1 hafta, 10 gün önce oldu. İkisi de aynı anda yaşanınca karikatür evine yönelik kasıtlı bir şey mi var şüphesi oluştu. Büyük ihtimal birbirinden bağımsız, birbiri ile alakası olan şeyler değil” dedi.