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Avni’yi düşürdüler

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#Kadıköy Belediyesi#Oğuz Aral#Avanak Avni
Avni’yi düşürdüler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2022 07:00

İstanbul’da Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi önünde bulunan Karikatürist Oğuz Aral’ın eserlerinden Avanak Avni karakterinin heykeli yere düşürüldü.

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Ortaya çıkan kötü manzarayı gören çevre sakinleri, büyük üzüntü yaşadı, yapanlara tepki gösterdi.

Avni’yi düşürdüler

Karikatür Evi Sorumlusu Meriç Karçal, “9 Kasım günü Avni heykelinin devrildiğini öğrendik. Bina içinde çalışırken, dışarı çıktığımızda heykel devrilmişti. Ağır bir heykel, yaklaşık 80-100 kilogram ağırlığında. Tek başına devrilecek bir heykel değil ama elimizde net bir bilgi de yok. Biz düşmüş vaziyette gördük. Şu an karikatür evinde heykel. Bakıma gidecek daha sonra Oğuz Aral’ın heykelinin yanına yerleştireceğiz” diye konuştu.

Avni’yi düşürdüler

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SIDIKA’YI DA BOYADILAR

Avni’yi düşürdüler

Karikatür Evi’nin karşısındaki duvarda çizili olan Sıdıka resmine de zarar verildiğini söyleyen Karçal, “Üzerine siyah boya atıldığını gördük. Bu da yaklaşık 1 hafta, 10 gün önce oldu. İkisi de aynı anda yaşanınca karikatür evine yönelik kasıtlı bir şey mi var şüphesi oluştu. Büyük ihtimal birbirinden bağımsız, birbiri ile alakası olan şeyler değil” dedi.

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#Kadıköy Belediyesi#Oğuz Aral#Avanak Avni

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