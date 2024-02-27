AVM’lerde ödediğiniz otopark fişlerini sakın atmayın! Geriye dönük olarak ücret iadesi talep edebilirsiniz

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Büyük şehirlerde özellikle hafta sonları şehrin kalabalık yerlerinde araçlara park yeri bulmak neredeyse imkânsız. Bu durumda AVM otoparkları mantıklı bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Hem AVM’ye alışverişe gelenler hem de o bölgeye gelen vatandaşların bu otoparkları 0-3 saat boyunca ücretsiz kullanma hakları var ancak vatandaşların çoğu bu yasal mevzuattan habersiz.

Birçok AVM bu kurala uymuyor ve otoparkı kullananlardan otopark girişine astığı ücret tarifesine göre kaldığı süre tutarında ödemeyi alıyor.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu “AVM otoparkında üç saat kalmadıysanız ücret ödemeyin. Gerekirse polis çağırın ve şikayetçi olun” diyerek araç sahiplerini uyarmıştı. Ancak benzer şeyler yaşayan insanlar denildiği gibi ödeme yapmayı reddedip polis çağırdıklarında da mecbur o parayı ödediklerini iddia ediyor.

Peki AVM’ler bu kuralı nasıl ihlal ediyor?

AVM’leri şikâyet ettiğimizde ne oluyor? Mühürleniyor mu, ceza mı ödüyor?

Ödediğimiz ücreti nasıl geri alabiliriz?

Bunun için bir süre kısıtlaması var mı?





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AVM’lerde otopark ücreti ile ilgili yasalar ne diyor?

Son günlerde AVM’lerin otopark ücreti alması hususunda birçok tartışmaya tanık olduklarını söyleyen Avukat Zühal Akbel, aslında bu durumun bilinçlenen tüketicinin bu hususta verilen emsal kararlardan artık haberdar olduğunun bir göstergesi olduğunu söyleyerek söze başladı ve bu konudaki yasal düzenlemeden bahsetti:

“Bu husustaki düzenleme 2007 yılına dayanıyor, ulaşım koordinasyon merkezi olan UKOME'nin 30.01.2007 tarihli kararına göre iş merkezleri ve alışveriş merkezlerine gelen araçlardan ilk 3 saate kadar ücret alınmamasına, ilk 3 saatten sonra alınabilecek ücretin ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarife Komisyonu'nca belirlenen ücret oranında alınmasına karar verildi. Bu karardan sonra da birçok AVM, yönetimleri tarafından bu kararın iptali için idare mahkemelerinde dava açılmış olsa da ilgili davalar danıştay kararları neticesinde AVM’lerin aleyhine sonuçlanmış olup, UKOME kararının isabetli bir idari işlem olduğu kanaatine varıldı.”

3 saat ücretsiz otopark uygulaması yasal bir zorunluluk ise AVM’ler bu kuralı nasıl ihlal ediyorlar? Bu kurala rağmen AVM’ler nasıl fiyat listelerini asabiliyor?

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3 saat kuralının uyulması gereken bir kural olduğunu, 3 saatten sonrasındaki ücretlendirmenin de elbette kararda belirtilen ‘Büyükşehir Belediyesi’ tarife komisyonunca belirtilen oranlarda yapılmak zorunda olduğunu belirten Zühal Akbel, aslında bu durumda AVM’lerin bu karara uygun hareket etmesi gerektiğini, aksi durumda yaptığı işlemlerin mevzuata aykırı ve şikâyete tabi olduğunu, özetle 3 saat kuralına ve sonrasında belirlenecek ücretin tarifeye uymaması durumunda tüketicinin şikayet hakkının bulunduğunu söyledi.





İBB, CİMER VE ALO 153’E ŞİKÂYET EDEBİLİRSİNİZ

Bu şekilde yasa dışı ücret alan AVM’leri nereye şikâyet edebiliriz?

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Akbel, tüketicilerin bu yasal düzenlemeye uymayan AVM’leri İBB, CİMER ve yine ALO 153’e şikâyet edebileceğini belirtti.

AVM’leri şikâyet ettiğimizde ne oluyor? Mühürleniyor mu, ceza mı ödüyor, 3 saat altında ücret almaktan mı vazgeçiyor?

Akbel, karara aykırı hareket eden AVM’lere idari para cezası verilebileceği gibi, hukuka aykırı durumun devamına göre idari ve para cezalarının artması ve uygulanmasının da mümkün olduğunu ifade etti.





ÜCRET İADESİ E-DEVLET ÜZERİNDEN TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURARAK ALINABİLİR

Ücretsiz olması gerekirken otopark parası ödeyen vatandaşların ödedikleri ücreti geri alma hakkı var mı? Bunun için ne yapması gerekir?

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Zühal Akbel, UKOME kararına aykırı hareket eden ve tüketiciyi otopark ücreti ödemek zorunda bırakan AVM’lere karşı ödenen bedelin geri iadesi için tüketicinin e-devlet üzerinden tüketici hakem heyetine başvurarak ödenen bedelin iadesini talep edebileceğini söyledi.





İKİ YILLIK ZAMAN AŞIMI SÜRESİNE DİKKAT

Geriye dönük ücret talep etmek için süre kısıtlaması var mı?

Burada başvurunun tüketici hakem heyetine yapılacağı için faklı bir düzenleme olmaması halinde kanunda ön görülen 2 yıllık zaman aşımı süresinin dikkate alınabileceğini belirten Akbel, bu durumda da ayıplı hizmete ilişkin 2 yıl içerisinde tüketicilerin tüketici hakem heyetine başvuruda bulunabileceğini, düzenlemeler kapsamında tüketicilerin hem şikâyet haklarının olduğunu hem de bedel iadesi talebi yapabilecekleri yasal düzenlemeler bulunduğunun altını çizdi.

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ÖDEME YAPTIĞINIZ MAKBUZLARI ATMAYIN

Akbel, özetle tüketicilerin tüketici kanunu kapsamında ilgili düzenlemeye aykırı olarak 3 saate kadar ücretsiz olması gereken otopark kullanımına ilişkin ödeme yapmaları halinde bu ödemeleri belgeleyecek makbuz vb. belgeleri saklayarak, ödeme tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde tüketici hakem heyetlerine ilgili ödemelerin iadesi için başvuruda bulunabileceğini söyledi.

Ayrıca yine aynı avm otoparkında birden fazla kez 3 saati aşmadığı halde tahsil edilen haksız otopark ücretlerine ilişkin olarak ilgili iade taleplerini aynı avm otoparkına ait olmak koşulu ile tüketici hakem heyetine bu bedellerin iadesi için tek bir başvuruda bulunarak talep edebileceğini, tüm bu hususlar ışığında tüketicilerin haksız ödemelere ilişkin şikâyet ve iade talep haklarını kullanarak hukuki haklarını aramalarının mümkün olduğunu ifade etti.