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AVM'de maske zorunluluğu kalktı mı?

#Avm#Avmler#Avmlerde Maske
AVMde maske zorunluluğu kalktı mı

AVM'lerde maske zorunluluğu kalktı mı sorusu, yeni alınan kararlar neticesinde binlerce kişinin araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Peki, son kararnameye göre AVM'de maske zorunlu mu olacak? İşte, AVM'de maske zorunluluğu hakkında bazı bilgiler

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Genelgeye göre alışveriş merkezleri (AVM), tiyatro, halı saha gibi belirli alanlara girecek veya otobüs, tren, uçak gibi toplu ulaşım araçlarının kullanacak kişilere yönelik HES kodu sorgulaması yapılması uygulaması 03.03.2022 tarihi itibariyle sona erdirilecek.

Bundan böyle açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğu uygulanmayacak.

Öte yandan yeni bir karar alınıncaya kadar; okul, hastane, sinema, tiyatro gibi kişiler arasında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, servis, tren, metro, vapur, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında (şehirlerarası dahil) maske kullanım zorunluluğu uygulanmasına devam edilecek.

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AVM'lerin maske kullanımı konusunda kendi kararlarını açıklaması bekleniyor.

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#Avm#Avmler#Avmlerde Maske

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