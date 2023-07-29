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AVM'de 6 yaşındaki çocuğun parmağı yürüyen merdivenlere sıkıştı

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#Beylikdüzü#AVM#Yürüyen Merdiven
AVMde 6 yaşındaki çocuğun parmağı yürüyen merdivenlere sıkıştı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2023 16:40

İstanbul Beylikdüzü'nde bir AVM içerisinde annesiyle birlikte yürüyen merdivene binen 6 yaşındaki çocuk, bir süre sonra annesinin elini bıraktı. Bir an dengesini kaybederek düşen çocuğun parmağı yürüyen merdivenlere sıkıştı.

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Olay, 15.30 sıralarında Barış Mahallesi, Adakent Caddesinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Annesiyle birlikte yürüyen merdivenden aşağı inen 6 yaşındaki kız çocuğu, annesinin elini bırakarak indiği sırada dengesini kaybeder düştü. Çocuğun parmağı yürüyen merdivenlere sıkıştı.

Olayı gören AVM çalışanları hemen polis sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çocuğun elini sıkıştığı yerden çıkardı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AVMde 6 yaşındaki çocuğun parmağı yürüyen merdivenlere sıkıştı

 

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#Beylikdüzü#AVM#Yürüyen Merdiven

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