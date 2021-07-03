'Avcılar’ı Kanal İstanbul’a taşıyalım'

Gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan özetle şunları söyledi:

KANAL İSTANBUL’UN İKİ TARAFINA ŞEHİR

“Yılda 45 bin geminin geçiş yaptığı İstanbul Boğazı’nın bu trafiği daha fazla taşıması mümkün değil. Proje kapsamında 500 bin kişi kapasiteli, Kanal İstanbul’un her iki tarafına adete şehir kuralım. Örneğin İstanbul’un Avcılar’ın sıkıntı var. Nedir o? Deprem sıkıntısı. Ve biz buradan buraya deplase edelim. İstanbul’un değişik yerlerinde deprem tehdidi olanlara buraları çözüm olarak gösterelim. Ve buraya taşıyalım. Bütün bunlarla beraber ülkemize çağ atlatacak böyle bir projeyi tabi biz muhalefetin insafına bırakamayız, yaklaşım tarzları çok çok çirkin.

(Marmara’da müsilaj sorunu) Şov yapmak uğruna kimsenin İstanbul’un ve Marmara’nın geleceğiyle oynamaya hakkı yoktur. Marmara Denizi müsilajdan tamamen kurtarılana dek çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecektir.

(Üniversitelerde akademik özgürlük sorunu var mı?) Türkiye’de akademik özgürlüğün olmadığı herhangi bir üniversite söz konusu değil. Bizim herhangi bir üniversitede özgürlüğü kısıtlamak diye bir derdimiz yok. Üniversitelerdeki akademik kadrolara baktığımız zaman kadın oranı yüzde 51’in üzerinde. Bu, Cumhuriyet tarihinde görülmüş bir durum değil.”

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