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Avcılar’daki saldırıdan 1 gün önce keşif yapılmış

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#İSTANBUL#Avcılar#Polis
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 16:47

AVCILAR'da bir çay ocağında bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada, saldırganların bir gün önce keşif yaptığı belirlendi. Görgü tanıklarının anlatımlarına göre, şüpheliler olaydan bir gün önce iş yeri sahipleri hakkında soru sordu. Saldırı için gelen ve çatışmada hayatını kaybeden Recep Esvet'in bir süre sosyal medya hesabından yanında bir tabancayla fotoğraf paylaştığı belirtildi.

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Denizköşkler Mahallesi'ndeki Mümtaz Sokak'ta 2 Eylül Cuma günü saat 21.30 sıralarında Nihat Taş'a ait çay ocağı ve berber dükkanına bir otomobille gelen 4 kişi, iş yeri sahibinin adını söyleyerek, nerede olduğunu sordu. Gruptakilerden biri silah çekince, iş yeri sahibi Nihat Taş silahla karşılık verdi. Silahla çatışmada Recep Esvet hayatını kaybederken, Mehmet Taş, Murat Çopur ve Ayhan Çağrı Çevik yaralandı. Yaralılardan Mehmet Taş’ın yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

SOSYAL MEDYASINDAN TABANCALI FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞ

Polis ekipleri olaydan sonra kaçan Nihat Taş ile Turan Taş'ı aramayı sürdürürken, bölgedeki bütün güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Görüntülerde saldırganların olay yerine beyaz renkli bir araçla geldikleri, doğrudan berber ve çay ocağı önünde oturanlara yöneldikleri ve ardından silahlı çatışma yaşandığı görüldü. Görgü tanıklarının anlatımlarına göre saldırgan gruptaki kişilerin olaydan bir gün önce gelerek işyeri sahipleri hakkında sorular sordu. Saldırı için geldiği değerlendirilen Recep Esvet'in bir süre önce sosyal medya hesabında yanında bir tabancayla fotoğraf paylaştığı belirlendi.

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"MEKANI BASILAN, MAĞDUR OLAN YEĞENİM"

Silahlı saldırı olayıyla ilgili aranan şüphelilerden Nihat Taş'ın amcası Faruk Taş, "Mağdur olan, mekanı basılan, vurulan yeğenim. Organize bir olay. Bir kaç kişi orada oturuyor, gelenlerle birlikte ağabeyimin mekanını basıyorlar. Ağabeyim saldırıyı düzenleyen gibi gösterildi. Bir iki gün önce gelip ağabeyimi sormuşlar. Bunu duyunca, yanına tabanca almış. Arabadan 4 kişi iniyor, 'Nihat kim?' diye soruyorlar. Ardından istenmeyen bu hadise gerçekleşiyor. Burası muz cumhuriyeti değil, Türkiye Cumhuriyeti. Yasaları var. Herhangi bir sorun varsa, gidin devlete, savcı, polise bildirin. Olaydan sonra ağabeyim ve yeğenimden haber alamadık. Mehmet Taş halen yoğun bakımda" dedi. (

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#İSTANBUL#Avcılar#Polis

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