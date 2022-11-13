Avcılar'da metrobüste tacize müdahale etti! O anları anlattı

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Olay, cuma günü saat 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi Üniversite Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Beylikdüzü yönüne giden metrobüste bulunan Arif Ş., H.K. ve P.U.O. adlı kadınlara tacizde bulundu. Yolcuların tepki gösterdiği Arif Ş., polise teslim edildi. Küçükçekmece Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan Arif Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Metrobüste kadınlara tacizde bulunan Arif Ş.'yi fark ederek müdahalede bulunan Hakan Demirci, o anları DHA muhabirine anlattı. Kamu kurumunda görev yaptığını ve akşam mesaiden çıktıktan sonra Cevizlibağ'dan metrobüse bindiğini belirten Hakan Demirci, gördükleri karşısında kayıtsız kalamadığını söyledi.
Metrobüste bir kadının kendisine doğru yaklaştığını ifade eden Hakan Demirci, "Baktım kadının yanında bir adam var. Adamın etrafında kalabalık da yoktu. Ama kadınla bir teması var. Yerimizi değiştirmek istedim, adam hemen yönünü değiştirdi. Onun yan tarafında başı dönük başörtülü bir kadın vardı, ona doğru temas etmeye çalıştı. O kadın da uzaklaştı. Döndü, arka tarafında yabancı uyruklu bir kadın vardı. Onun kalçasını elledi. Bunu görünce o anda adamı ensesinden tuttum. Emniyet güçlerine teslim etmek için 'Gel buraya' dedim.