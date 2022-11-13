Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Avcılar'da metrobüste tacize müdahale etti! O anları anlattı

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Metrobüs#Polis
Avcılarda metrobüste tacize müdahale etti O anları anlattı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2022 11:31

AVCILAR'da metrobüsteki kadın yolculara tacizde bulunduğu iddia edilen Arif Ş.'ye müdahale ederek polise teslim eden ve tutuklanmasını sağlayan Hakan Demirci, "Ensesinden tuttum, polise teslim ettim. Gözünü kapatmamış bir vatandaşa rastladı" dedi.

Haberin Devamı

Olay, cuma günü saat 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi Üniversite Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Beylikdüzü yönüne giden metrobüste bulunan Arif Ş., H.K. ve P.U.O. adlı kadınlara tacizde bulundu. Yolcuların tepki gösterdiği Arif Ş., polise teslim edildi. Küçükçekmece Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan Arif Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Metrobüste kadınlara tacizde bulunan Arif Ş.'yi fark ederek müdahalede bulunan Hakan Demirci, o anları DHA muhabirine anlattı. Kamu kurumunda görev yaptığını ve akşam mesaiden çıktıktan sonra Cevizlibağ'dan metrobüse bindiğini belirten Hakan Demirci, gördükleri karşısında kayıtsız kalamadığını söyledi.

Avcılarda metrobüste tacize müdahale etti O anları anlattı

"GÖZÜNÜ KAPATMAMIŞ BİR VATANDAŞA RAST GELDİ"

Haberin Devamı

Metrobüste bir kadının kendisine doğru yaklaştığını ifade eden Hakan Demirci, "Baktım kadının yanında bir adam var. Adamın etrafında kalabalık da yoktu. Ama kadınla bir teması var. Yerimizi değiştirmek istedim, adam hemen yönünü değiştirdi. Onun yan tarafında başı dönük başörtülü bir kadın vardı, ona doğru temas etmeye çalıştı. O kadın da uzaklaştı. Döndü, arka tarafında yabancı uyruklu bir kadın vardı. Onun kalçasını elledi. Bunu görünce o anda adamı ensesinden tuttum. Emniyet güçlerine teslim etmek için 'Gel buraya' dedim.

Avcılarda metrobüste tacize müdahale etti O anları anlattı

Yabancı uyruklu kadın da 'Ne yapıyorsun' tarzında bir şey dedi. Yanımdaki kadın da 'Evet bana da temasta bulundu' dedi. İnsanlar adama vurmaya çalıştı. Ben onu metrobüsten indirip gelen emniyet güçlerine teslim ettim. Bir yolcunun çektiği ve yayınlanan haberlerin altına tacizci olduğunu nereden anladığıma dair yorumlar yazmışlar. Adam kadınların etrafında dönüyordu. Üç kadına da aynı şekilde tacizde bulundu.

Arkadaşlar gözünüz açık olsun. Yolculuklar sırasında araçlarda emniyet gücü yok, müdahale edip gereğini yapmak gerek. 2 kadın da şikayet etti. 'Gözünü kapatmamış' bir vatandaşa rastladı. Toplu taşımada kadınlarla mesafeyi korumak gerek. Kadınlara temas ettiniz mi bu tacizdir. Başka açıklaması yok. Adam da kabul etti. 'Ben iyi bir adamım' dedi. Özür diledi. Buna katılmıyorum" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSTANBUL#Metrobüs#Polis

BAKMADAN GEÇME!

‘Çok gülümsemek sınır ihlali yaratıyor’

‘Çok gülümsemek sınır ihlali yaratıyor’

#Merve Dizdar
Bütün Las Vegas matematik profesörünün ağzının içine bakıyor Desteyi kaç kez karıştırmak gerek

Bütün Las Vegas matematik profesörünün ağzının içine bakıyor! Desteyi kaç kez karıştırmak gerek?

#ABD
Gözlerimi kapattım Haydi Barış dedim

Gözlerimi kapattım 'Haydi Barış' dedim

#İsmail Ege Şaşmaz

BAKMADAN GEÇME!

‘Çok gülümsemek sınır ihlali yaratıyor’

‘Çok gülümsemek sınır ihlali yaratıyor’

#Merve Dizdar
Bütün Las Vegas matematik profesörünün ağzının içine bakıyor Desteyi kaç kez karıştırmak gerek

Bütün Las Vegas matematik profesörünün ağzının içine bakıyor! Desteyi kaç kez karıştırmak gerek?

#ABD
Gözlerimi kapattım Haydi Barış dedim

Gözlerimi kapattım 'Haydi Barış' dedim

#İsmail Ege Şaşmaz