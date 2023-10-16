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Avcılar'da metrobüs yolcularına kapalı durak şoku

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#İBB#Metrobüs#Avcılar
Avcılarda metrobüs yolcularına kapalı durak şoku
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2023 10:17

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin 'Beyaz yol' çalışması nedeniyle Avcılar'daki Merkez-Üniversite Kampüsü Metrobüs durağı kapatılınca yoğunluk oluştu.

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İBB ekibi Söğütlüçeşme yönüne metrobüs durağını kapattı. Bu çalışmadan ve haberleri olmayanlar durağa geldiklerinde Beylikdüzü yönünden gelen ve durmayan metrobüsleri görünce şaşırdı.

Avcılarda metrobüs yolcularına kapalı durak şoku

Haftanın ilk gününün de olmasının etkisi ile kalabalık her geçen dakika artınca görevliler hareket noktasından araçları buraya yönlendirerek yolcu birikimini azaltmaya çalıştı.

Avcılarda metrobüs yolcularına kapalı durak şoku

İstasyonda yapılan anonslarda Söğütlüçeşme yönüne gidecek yolcuların ilerideki Şükrübey ve ya gerideki Cihangir-Üniversite Mahallesi duraklarından binebilecekleri belirtildi. Ancak, gerideki durağa giderek metrobüse binmek isteyenler de kalabalıkta beklemek zorunda kaldı. Beylikdüzü yönünden gelen araçlar da Avcılar istasyonundan geçebilmeleri için zaman zaman bekletildi.

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Avcılarda metrobüs yolcularına kapalı durak şoku

Avcılarda metrobüs yolcularına kapalı durak şoku

 

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#İBB#Metrobüs#Avcılar

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