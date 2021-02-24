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Gündem
Taylan ERGÜN/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 24.02.2021 - 15:29 | Son Güncelleme:

Avcılar'da korku dolu anlar! Yanan araç yolda kayarak ilerledi

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İstanbul Avcılar'da yanarak yolda kayan araç korku dolu anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Haramidere'de sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçta dumanlar çıkmaya başladı. Aracın sürücüsü aracı yolun sağına çekti.

Alevler tüm aracı sararken araç bir anda kaymaya başladı. Alev topuna dönen ve yolda ilerleyen aracı gören sürücüler korku dolu anlar yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Alev topu şeklinde kayan aracı bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Avcılarda korku dolu anlar Yanan araç yolda kayarak ilerledi

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