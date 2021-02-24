Esenler'de can pazarı! Korku dolu anlar... 4 çocuk battaniyeye atılarak kurtarıldı

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Esenler Mimar Sinan Mahallesi'nde 5 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. Dairelere anne ve 4 çocuğu mahsur kaldı. Çaresiz kalan anne, 4 küçük çocuğunu çevredekilerin açtığı battaniyelere attı. Korku dolu anlar kameraya da yansıdı.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da üst katlarda mahsur kalanları kurtardı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenenlere müdahalede bulunuldu. Anne ve çocukları hastaneye kaldırıldı