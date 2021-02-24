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GeriGündem Esenler'de can pazarı! Korku dolu anlar... 4 çocuk battaniyeye atılarak kurtarıldı
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Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 24.02.2021 - 14:05 | Son Güncelleme:

Esenler'de can pazarı! Korku dolu anlar... 4 çocuk battaniyeye atılarak kurtarıldı

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İstanbul Esenler'de 5 katlı binada çıkan yangında can pazarı yaşandı. Çaresiz kalan anne, 4 küçük çocuğunu, yerde açılan battaniyeye atarak kurtardı.

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  • Esenlerde can pazarı Korku dolu anlar... 4 çocuk battaniyeye atılarak kurtarıldı
  • Esenlerde can pazarı Korku dolu anlar... 4 çocuk battaniyeye atılarak kurtarıldı
  • Esenlerde can pazarı Korku dolu anlar... 4 çocuk battaniyeye atılarak kurtarıldı
  • Esenlerde can pazarı Korku dolu anlar... 4 çocuk battaniyeye atılarak kurtarıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Esenler Mimar Sinan Mahallesi'nde 5 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. Dairelere anne ve 4 çocuğu mahsur kaldı. Çaresiz kalan anne, 4 küçük çocuğunu çevredekilerin açtığı battaniyelere attı. Korku dolu anlar kameraya da yansıdı.

Esenlerde can pazarı Korku dolu anlar... 4 çocuk battaniyeye atılarak kurtarıldı

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da üst katlarda mahsur kalanları kurtardı.

Esenlerde can pazarı Korku dolu anlar... 4 çocuk battaniyeye atılarak kurtarıldı

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenenlere müdahalede bulunuldu. Anne ve çocukları hastaneye kaldırıldı

Esenlerde can pazarı Korku dolu anlar... 4 çocuk battaniyeye atılarak kurtarıldı

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