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Gündem
İhsan DÖRTKARDEŞ-DHA
Haber Giriş: 05.07.2021 - 01:16 | Son Güncelleme:

Avcılar'da hızla giden iki otomobil kaza yaptı: 2 yaralı

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Avcılar'da hızla giden iki otomobil kaza yaptı: 2 yaralı

Avcılar’da hızla kavşağa giren iki otomobilden biri aydınlatma diğerine, diğeri metrobüs üst geçidinin ayağına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kavşağa hızla girmeye çalıştığı ileri sürülen 34 BCG 485 ve 34 S 7406 plakalı iki otomobilin sürücüleri direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobilerden biri kavşağın girişindeki aydınlatma direğine, diğer araç da metrobüs üstgeçidinin çelik ayağına çarptı. Kazayı gören çevredeki sürücüler, bir yandan otomobillerdeki yaralıların yardımına koştu diğer yandan da 112 Acil Servis'e haber verdi. 1'i kadın 2 sürücü otomobillerden yaralı halde çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yolda, trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Avcılarda hızla giden iki otomobil kaza yaptı: 2 yaralı


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