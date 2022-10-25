Avcılar'da hareketli anlar! Evini yaktı, itfaiyeye saldırdı, gözaltına alındı

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Olay, saat 15.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi Atlı Sokak'ta meydana geldi. Dört katlı binanın giriş katından duman ve alevlerin yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede gelen Avcılar itfaiye ekibi kapıyı zorlayarak girerken, alevlere müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada evin içerisinde bulunan, madde bağımlısı olduğu ve kısa süre önce cezaevinden çıktığı öne sürülen Bekir Rıfat Eyüpoğlu, itfaiye erlerine saldırarak yangını söndürmelerini engellemeye çalıştı.

İtfaiye erleri gelen polislerin de yardımı ile Eyüpoğlu'nu kapı önüne çıkardı. Evde bulunan ve yangının söndürülmesine karşı çıkan Bekir Rıfat Eyüpoğlu, adeta sürüklenerek binadan uzaklaştırarak ekip otomobilinin yanına götürüldü. Ardından da ambulansa alındı. İtfaiye erleri yangını kısa sürede söndürürken büyük ölçüde boş olan evin içindeki eşyalar tamamen kullanılmaz hale geldi.

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İtfaiye ekibi yangının büyük olasılıkla sıvı yakıt dökülerek çıkarıldığı üzerinde duruyor. Aynı binada oturan Gönül Şimşek, "İki gün önce kendisi ile konuştum. Bir kardeşi daha cezaevinde. O da yeni çıkmıştı. Annesi de onu terk edince bunalıma girmişti. Babasının yanına gitmesini söyledim. İntihar edeceğini söyledi" dedi.