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Avcılar'da hareketli anlar! Evini yaktı, itfaiyeye saldırdı, gözaltına alındı

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#Avcılar#Yangın#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 16:58

Avcılar'da cezaevinden kısa süre önce tahliye edildikten sonra döndüğü evde annesi tarafından da yalnız bırakılan Bekir Rıfat Eyüpoğlu, içerideyken evi ateşe verdi. Yangını söndürmek için gelen itfaiye erlerine de saldıran Eyüpoğlu, yaka paça gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi Atlı Sokak'ta meydana geldi. Dört katlı binanın giriş katından duman ve alevlerin yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede gelen Avcılar itfaiye ekibi kapıyı zorlayarak girerken, alevlere müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada evin içerisinde bulunan, madde bağımlısı olduğu ve kısa süre önce cezaevinden çıktığı öne sürülen Bekir Rıfat Eyüpoğlu, itfaiye erlerine saldırarak yangını söndürmelerini engellemeye çalıştı.

Avcılarda hareketli anlar Evini yaktı, itfaiyeye saldırdı, gözaltına alındı

İtfaiye erleri gelen polislerin de yardımı ile Eyüpoğlu'nu kapı önüne çıkardı. Evde bulunan ve yangının söndürülmesine karşı çıkan Bekir Rıfat Eyüpoğlu, adeta sürüklenerek binadan uzaklaştırarak ekip otomobilinin yanına götürüldü. Ardından da ambulansa alındı. İtfaiye erleri yangını kısa sürede söndürürken büyük ölçüde boş olan evin içindeki eşyalar tamamen kullanılmaz hale geldi.

Avcılarda hareketli anlar Evini yaktı, itfaiyeye saldırdı, gözaltına alındı

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İtfaiye ekibi yangının büyük olasılıkla sıvı yakıt dökülerek çıkarıldığı üzerinde duruyor. Aynı binada oturan Gönül Şimşek, "İki gün önce kendisi ile konuştum. Bir kardeşi daha cezaevinde. O da yeni çıkmıştı. Annesi de onu terk edince bunalıma girmişti. Babasının yanına gitmesini söyledim. İntihar edeceğini söyledi" dedi.

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#Avcılar#Yangın#Gözaltı

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