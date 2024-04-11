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Avcılar'da gece bekçisine silahlı saldırı: Gözaltına alındı

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#Bekçi#Saldırı#İstanbul
Avcılarda gece bekçisine silahlı saldırı: Gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2024 17:14

Avcılar'da gece saatlerinde mahalle bekçileri tarafından kimlik kontrolü için durdurulan 2 şüpheliden biri silahıyla bekçiyi vurdu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan bekçinin tedavisi devam ederken gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

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Olay, saat 04.00 sıralarında Ambarlı Sahilinde yaşandı. İddiaya göre mahalle bekçileri kimlik kontrolü yapmak için 2 kişiyi durdurdu. Bekçilerin kimlik kontrolü yapmasına izin vermeyen iki şüpheli ile bekçiler arasında tartışma çıktı. Şüphelilerde Emirhan B.(20) yanında bulundurduğu silahıyla bekçilere ateş etti. Bekçi Barış K. bacağından ve kasığından yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Barış K. hastaneye kaldırıldı. Emirhan B. ve diğer şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Gözaltına alınan Emirhan B.'nin gasp ve kasten yaralama gibi çeşitli suçlardan 8 suç kaydının olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan diğer şüphelinin ise, aynı suçlardan toplamda 50 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

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#Bekçi#Saldırı#İstanbul

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