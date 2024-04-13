×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Avcılar'da dehşet! Evine girdikleri kişinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp para ve köpeğini çaldılar

Güncelleme Tarihi:

#Istanbul#Avcılar#Hırsızlık
Avcılarda dehşet Evine girdikleri kişinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp para ve köpeğini çaldılar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2024 11:35

İstanbul Avcılar’da evine girdikleri Irak uyruklu Alı Hameed'in ellerini ve ayaklarını bağlayıp evden 3 bin dolar, 2 bin lira, ziynet eşyaları, saat, kredi kartları ve köpeğini çalan 6 Filistinli yakalandı. Şüpheliler tutuklanırken evden koşarak kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Irak uyruklu Alı Hameed'in evine gelen 6 Filistinli, ev sahibini ellerini ve ayaklarını bağladı. Şüpheliler ardından evde arama yaparak 3 bin dolar, 2 bin lira, ziynet eşyaları, saat, kredi kartları ve köpeğini alıp evden koşarak uzaklaştı.

Iraklı Alı Hameed bir süre sonra kendi imkanlarıyla ellerini çözerek polise haber verdi. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri Iraklı adamın şikayeti üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, 2 gün boyunca çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin Ambarlı Mahallesinde bir sokakta binaya girdiklerini tespit etti. Şüphelilerin adresinin belirlenmesinin ardından polis ekipleri eve operasyon yaptı.

Avcılarda dehşet Evine girdikleri kişinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp para ve köpeğini çaldılar

Haberin Devamı

KOŞARAK KAÇTIKLARI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Operasyonda, S.A., M.A., A.A., H.A., N.E.G ile A.G. gözaltına alınırken şüphelilerin evden çaldıkları kartlar, belgeler ve köpeğin yanı sıra çok sayıda hap şeklinde uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerin evden koşarak uzaklaştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılarda dehşet Evine girdikleri kişinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp para ve köpeğini çaldılar


Haberle ilgili daha fazlası:
#Istanbul#Avcılar#Hırsızlık

BAKMADAN GEÇME!