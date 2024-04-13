Avcılar'da dehşet! Evine girdikleri kişinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp para ve köpeğini çaldılar

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Olay, Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Irak uyruklu Alı Hameed'in evine gelen 6 Filistinli, ev sahibini ellerini ve ayaklarını bağladı. Şüpheliler ardından evde arama yaparak 3 bin dolar, 2 bin lira, ziynet eşyaları, saat, kredi kartları ve köpeğini alıp evden koşarak uzaklaştı.

Iraklı Alı Hameed bir süre sonra kendi imkanlarıyla ellerini çözerek polise haber verdi. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri Iraklı adamın şikayeti üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, 2 gün boyunca çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin Ambarlı Mahallesinde bir sokakta binaya girdiklerini tespit etti. Şüphelilerin adresinin belirlenmesinin ardından polis ekipleri eve operasyon yaptı.

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KOŞARAK KAÇTIKLARI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Operasyonda, S.A., M.A., A.A., H.A., N.E.G ile A.G. gözaltına alınırken şüphelilerin evden çaldıkları kartlar, belgeler ve köpeğin yanı sıra çok sayıda hap şeklinde uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerin evden koşarak uzaklaştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.