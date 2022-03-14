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Avcılar'da büyük panik! Gözyaşlarına boğuldular: Kedileri kurtarmak için...

#Yangın#Kedi#Avcılar
Avcılarda büyük panik Gözyaşlarına boğuldular: Kedileri kurtarmak için...

Avcılar'da evde çıkan yangın itfaiyenin çabası ile kısa sürede söndürülürken, dumandan zehirlenen 5 kediden 4'ü öldü. Kedilerin kurtarılması için büyük çaba harcayan ev sahibi ve komşuları gözyaşı döktü.

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Yangın, dün, saat 11.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi Gemici Sokak'taki evde çıktı. Komşusuna kahve içmeye gittiği öğrenilen Gülay Gözoğlu'nun evinde yangın başladı. Dumanlar evi kaplarken, her tarafın kapalı olması nedeniyle bir süre yangını fark eden olmadı. Bitişikte oturan Yasemin Yılmaz, kırılan camdan dışarı dumanların çıktığını görünce 112 Acil Yardım Komuta Çağrı Merkezi'ni arayarak yangını bildirdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, kırdıkları kapıdan içeri girerek, yangını söndürdü.

Avcılarda büyük panik Gözyaşlarına boğuldular: Kedileri kurtarmak için...

Yangını bildiren Yasemin Yılmaz ve evine gelen Gülay Gözoğlu, dumanların arasında kalan 5 kedinin kurtarılması için itfaiye erleri ile birlikte büyük çaba harcadı. Tek tek bulunan kediler bitişikteki eve götürüldü. Kedilere kalp mesajı ve suni solunum yapılarak yaşama tutunabilmeleri için zamanla yarış yapıldı. Yangını söndüren itfaiye erleri de gelerek, bir bölümü cansız olan kedilere müdahalede bulundu. Tüm çabalara rağmen sadece 'Felhan' isimli kedi kurtarıldı. Kediler, komşuların aracı ile veterinere götürüldü.

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Evde yanından ayırmadığı kedilerinden 4'ünü birden kaybeden Gülay Gözoğlu, güçlükle konuşabilirken, "5 kedim vardı. En büyüğü 14 yaşındaydı. Diğerlerinden ikisi 4, biri de 1.5 yaşındaydı. Püskül, Simork, Dilber, Kimya artık yok. Sadece kurtarabildiğimiz Felhan yoğun bakımda. Onlar benim canımdı" dedi.

Avcılarda büyük panik Gözyaşlarına boğuldular: Kedileri kurtarmak için...



İlk belirlemelere göre, kombi veya elektrik tesisatındaki arızadan kaynaklanmış olabileceği değerlendirilen yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor. 

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#Yangın#Kedi#Avcılar

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