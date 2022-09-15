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Avcılar'da balkondan uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

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#İstanbul#Avcılar #Uyuşturucu
Avcılarda balkondan uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 12:46

Avcılar'da internet üzerinden sipariş aldığı uyuşturucuyu balkondan aşağıda bekleyen kişiye atarak teslim ettiği iddia edilen şüpheli, alan kişiyle birlikte yakalandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşillent Mahallesindeki bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde ihbar aldı. Evin önünde bekleyen polis, balkonun altına gelen kişiye paket atıldığını gördü.

İTİRAF ETTİ

Paketi alan O.A. gözaltıma alınırken, üst aramasında 1,20 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli mobil ödeme yaparak 200 lira karşılığında uyuşturucu maddeyi adresteki kişiden satın aldığını itiraf etti.

Avcılarda balkondan uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Eve yapılan operasyonda operasyon da uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen O.A. isimli şüpheli yakalandı. Evinde yapılan aramalarda, 1 kilo 78 gram esrar, 2 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 1 uzun namlulu silah, 2 şarjör, uzun namlulu tüfek fişeği, 186 adet tabanca fişeği, ele geçirildi.

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Şüphelilerden uyuşturucuyu satın alan O.A emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakılırken, uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen O.A ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#İstanbul#Avcılar #Uyuşturucu

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