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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 16.10.2020 - 14:38 | Son Güncelleme:

Av tüfeği ile vurulan köy muhtarı yaşamını yitirdi

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Av tüfeği ile vurulan köy muhtarı yaşamını yitirdi
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TOKAT’ın Almus ilçesine bağlı Kol köyü muhtarı Rüstem Kılıç (50) arazide tartıştığı komşusu Yüksel K.(51) tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Almus ilçesine bağlı Kol köyü yakınlarında meydana geldi. Muhtar Rüstem Kılıç ile komşularından Yüksel K. köy dışında karşılaştı. İki komşu arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yüksel K. yanında bulunan av tüfeği ile Rüstem Kılıç’ı bacağından vurdu. Silah sesini duyan köylüler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Köy muhtarı Kılıç, gelen ambulansla Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Kılıç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma olayın ardından kaçan Yüksel K.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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