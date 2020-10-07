MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAtlı Jandarma Timleri Ihlara Vadisi’nde
GeriGündem Atlı Jandarma Timleri Ihlara Vadisi’nde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AKSARAY (İHA)
Haber Giriş: 07.10.2020 - 14:38 | Son Güncelleme:

Atlı Jandarma Timleri Ihlara Vadisi’nde

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Atlı Jandarma Timleri Ihlara Vadisi’nde
Abone Olgoogle-news

Kapadokya’nın giriş kapısı olan Aksaray’da büyüleyen görüntüsüyle dünyanın en büyük en büyük kanyonları arasında yer alan Ihlara Vadisi’nde atlı jandarma timleri göreve başladı.

Kapadokya’nın girişi olan Aksaray sınırları içerisinde yer alan Ihlara Vadisi’nde ziyaretçilerin güvenliği amaçlı atlı jandarma timleri göreve başladı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Ihlara Vadisi’nde göreve başlayan atlı jandarma timleri Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı (JAKEM) emrinden, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı emrine görevlendirildi. Atlı jandarma timleri motorlu araçların giremediği vadi içerisinde gün boyu hem devriye atıyor hem de ziyaretçilere bilgilendirme yapıyor. Özel eğitimli atlarla vadide görev yapan jandarma personeline turistler de yoğun ilgi gösteriyor.

Atlı Jandarma Timleri Ihlara Vadisi’nde

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle