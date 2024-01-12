Atina’yla sahnede de ortaklık... Türk Romeo Yunan JulIet

Haberin Devamı

DT Genel Müdürlüğü, “2024 Tiyatro Her Yerde” lansmanı düzenledi. Genel Müdür Tamer Karadağlı, sanatçıların da katıldığı lansmanda komşuyla sahnede yapılacak işbirliğini şöyle duyurdu:

İLK OYUN AKM’DE

“Bu sene aynı zamanda Yunanistan ile ülkemiz çok değerli bir sanatsal birlikteliğe imza atıyor: Romeo ve Juliet. Kuşkusuz Shakespeare oyunları arasında en çok bilineni Romeo ve Juliet’tir. Kaderi ayrılık olan iki genç aşığın hikâyesi, yüzyıllardır dilden dile yayılmış, acımasız dünyamızdaki bu denli saf aşkın düşüncesi bile bizleri bugün, hâlâ mest etmeye yetmiştir. DT ile Yunanistan Pire Şehir Tiyatrosu’nun ortak yapımı olan oyun iki ülke arasındaki ilişkiyi daha da güçlendirecek, sergilenen aşk masalı üzerinden sevginin değeri bir kere daha vurgulanacaktır. Yunanistan’da provaları yapılacak oyun, ilk defa İstanbul’da AKM’de seyirciyle buluşacak. Ankara ve İzmir’in ardından Atina’da sahnelenecek.”

Haberin Devamı

Tamer Karadağlı

TAMER LEVENT PROJEYİ ANLATTI

PROJENİN öncülerinden Devlet Tiyatroları’nın duayen oyuncularından Tamer Levent, çalışmayı Hürriyet’e şöyle anlattı: “Fikir, Pire Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Lefteris’ten doğdu. Eserin yönetmeni Lefteris. Lefteris ile bir temasımız oldu. Bana Romeo ve Juliet’i, Yunan ve Türk tarafıyla, iki ülkeden oyuncularla gerçekleştirmek istediğini söyledi. ‘Yapılabilir mi?’ diye sordu. Ben de ‘Hatta çok iyi olur’ dedim. Romeo ve Juliet’te birbiriyle kavgalı iki aile var.

Tamer Levent

Kavgalı bir ailenin kızı Juliet, bir ailenin oğlu da Romeo. Bunlar birbirlerine âşık oluyor, fakat aileler kavgalı olduğu için evlenmeleri engelleniyor. Bu aşk engelleniyor. Mutsuz sonuçlanıyor. Juliet tarafını Yunan aktörler oynayacak. Romeo tarafını ve arkadaşlarını Türk oyuncu oynayacak. Shakespeare’in Romeo ve Juliet’i, tüm dünyada bence örnek alınması gereken bir düşünce platformu yaratacak. Bu oyun sadece bir tiyatro oyunu olarak görülmemeli. Bu oyun dünyada barış kavramının, sanat felsefesi ile buluşması olarak görülmeli.”