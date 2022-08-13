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Atina’ya FETÖ uyarısı: Başınıza bela olurlar

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#Yunanistan#FETÖ#PKK
Atina’ya FETÖ uyarısı: Başınıza bela olurlar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2022 07:00

PKK ve FETÖ terör örgütleri için bugüne kadar Batı Avrupa’ya geçişte transit ülke olarak kullanılan Yunanistan, artık hedef ülke haline geldi. Yunanistan’da 10 binden fazla FETÖ’cü bulunduğunu belirten üst düzey yetkililer, Atina’yı uyardı.

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Yunanistan’ın FETÖ ve PKK’ya, Türklerin canını yakmak için göz yumduğuna işaret eden yetkililer, “Araları şimdi güzel ama ters bir hareket yaparlarsa başlarına bela olur” ifadelerini kullandı. Lavrion Kampı’nın terör yuvası haline geldiğini de belirten yetkililer, PKK’nın yanı sıra kampta çok sayıda FETÖ’cünün de bulunduğuna dikkat çekti. Yunanistan’ın terör örgütleri için güvenli liman olduğuna vurgu yapan yetkililer, Atina’nın özellikle PKK ve FETÖ’ye alan açtığını ve Türkiye’ye karşı kullanma amaçlarının olduğunu ifade etti. “21. yüzyılda bir AB ülkesi (Yunanistan) çatır çatır, düpedüz terörist besliyor” ifadelerini kullanan üst düzey yetkililer, “PKK, AB’nin de terörist olarak belirlemiş olduğu bir grup olmasına rağmen Yunanistan ‘Bir gün belki Türkiye’ye karşı işime yarar’ zihniyetiyle terör örgütlerini besliyor” dedi.

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#Yunanistan#FETÖ#PKK

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