Atina ziyaretten çok memnun

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Yunan kaynaklar ziyaretin, beklentilerinin de üzerinde iyi geçtiğini belirtirken ciddi anlaşmazlıkların, gerginliğe yol açmadan ele alınabilmeleri için gerekli zeminin oluşturulmasında önemli bir adım atıldığını kaydetti.

- Yunan tarafı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Kiriakos Miçotakis arasında imzalanan “Atina Bildirgesi”ni ise tarihi olarak nitelendirdi.

- Başbakan Miçotakis sosyal medya hesabında

‘İmzaladığımız Atina Bildirgesi, aramızdaki dostluk ilişkisini teyit etmekte, diyaloğumuzun ilkelerini ve çerçevesini belirlemekte, ayrıca hem bölgesel, hem de uluslararası alanda işbirliği imkanlarımızı göstermektedir” diye yazdı.

ADIM ADIM İLERLEYECEĞİZ

- Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetritis, devlet televizyonu ERT’ye verdiği demecinde “Artık ilişkilere yeni bir anlaşıyla bakma zamanı geldi. Bir yandan birbirimizi birleştiren şeylere ağırlık verirken, bir yandan da çözümler aramalıyız. Adım-adım ilerleyeceğiz. Hatta adımları hızlandırabiliriz de” diye konuştu. Yerapetritis, Erdoğan’ın ziyaretinden bahsederken “Türk-Yunan ilişkileri için iyi bir gündü” ifadesini kullandı.

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- Göç Bakanı Dimitris Keridis de Antena televizyonuna ziyareti “Beklediğimizden de iyi geçti” şeklinde değerlendirdi.

- Taraflar, Miçotakis’in muhtemelen nisan ayında Ankara’yı ziyaret etmesinde, iki liderin temmuz ayında Washington’daki NATO zirvesi esnasında da tekrar bir araya gelmelerinde mutabık kaldı. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın muhtemelen şubat ayında Atina’ya gideceği konuşuluyor. Ciddi anlaşmazlıkların ele alındığı siyasi diyalog toplantısının ise şubat ayında Türkiye’de yapılması planlanıyor. Güven arttırıcı askeri önlemler ve ekonomi, turizm, ticaret gibi konuları içeren pozitif gündem toplantıları da önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek.

MUHALEFET DE MUTLU

- Ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) ve 3. parti PASOK da Erdoğan’ın ziyaretine olumlu yaklaştı. SYRIZA’nın açıklamasında “Türk-Yunan diyaloğunu destekliyoruz. Hükümetin Atina Bildirgesi hakkında bilgi vermesini bekliyoruz” denildi. PASOK dış politika sorumlusu Dimitris Mancos ise “Türkiye ile iletişim kanallarının açık tutulması olumludur” ifadesini kullandı.

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YUNAN MEDYASI: İŞTE KİLİT KELİMELER

YUNAN gazetelerinin ziyaretle ilgili attığı manşetler:

- Elefteros Tipos: Yeni dönemin adımları... Tarihi bildirge imzalandı.

- Kathimerini: Uzun süreli sakin ortam için taahhüt.

- Ta Nea: İşte kilit kelimeler: Huzur, Ege, Azınlık, Lavrion, Kıbrıs, Lozan (Bu kelimeler hem Türkçe hem Yunanca yazılmış)

- Efimerida Sintakton: İletişimde kazan kazan - Diplomaside yavaş yavaş...