Atina görüşmeden memnun

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Tayyip Erdoğan’ın, “Türkiye ile Yunanistan arasında önemli bir sıçrama olacak” diyerek değindiği Selanik’teki bu toplantıya, Yunanistan’da da büyük önem veriliyor. Selanik zirvesine kadar üç önemli toplantı gerçekleştirilecek. Atina’da dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde 16 Ekim’de tüm önemli anlaşmazlıkların ele alınacağı “siyasi diyalog”, 17 Ekim’de de turizm, ticaret, enerji gibi konuları içeren “pozitif gündem” toplantıları yapılacak, Kasım ayında ise Ege’de güven arttırıcı askeri önlemleri görüşmek üzere heyetler bir araya gelecek. Yunan Dışişleri’ne yakın çevrelere göre, Selanik zirvesine kadar “pozitif gündem” kapsamında tarafların prensipte mutabık kaldıkları işbirliği alanları ile ilgili anlaşmalar hazırlanacak. Bunların başında da doğal afetlere karşı işbirliği anlaşması geliyor.

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KIBRIS DIŞARIDA BIRAKILDI

Atina’da yapılan yorumlarda Türk-Yunan ilişkilerinde ilerleme sağlanırken Kıbrıs meselesinin dışarıda bırakıldığına dikkat çekildi. Erdoğan gerek BM Genel Kurulu’nda gerekse düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs’ta 2 ayrı devlet çözümünü vurguladı. Miçotakis ise BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, Türk-Yunan ilişkilerinde atılan olumlu adımlardan bahsetmesine rağmen Kıbrıs’ın “Saldırı ve işgal sorunu” olduğu şeklindeki Yunan-Rum iddialarını tekrarladı.

İsrail ile sondaj Yunan basınını heyecanlandırdı

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanhayu ile görüşmesine değinirken “Kendisine, siz dedim bu ziyareti (Ankara) bir gerçekleştirin, ardından da ben ekibimle İsrail ziyaretini gerçekleştireyim dedim. Yani mutabık kaldık. İnşallah çok fazla gecikmeden bu adımı atacağız ve birinci derecede enerji konusu olmak üzere İsrail’le enerji sondaj çalışmasını başlatacağız” sözleri Atina’da kafaları karıştırdı. Ta Nea gazetesi “Eğer böyle bir şey olursa Türk-İsrail ilişkilerinde yepyeni bir başlangıçtan söz edeceğiz”, Kathimerini gazetesi de “Erdoğan, enerji sondaj çalışmaları hakkında Netanyahu’nun kendisine neler söylediğini belirtmedi” yorumları yaptılar.