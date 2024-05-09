Atina Belediye Başkanı Doukas’tan tebrik ziyareti

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Doukas’ı İstanbul’da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten İmamoğlu şunları söyledi: “Hem kendisine görev döneminde başarılar diliyorum hem de işbirliğimizin hem Atina-İstanbul odağında hem de B40 odağında çok güçlü seviyelere erişmesini istiyorum. Bu dostluğun ve bu yakınlığın iki ülkeye, iki şehre, yakın coğrafyaya, hatta Avrupa’ya çok değerli katkılar sunacağını görüyorum. Çok yakın zamanda birbirimizle temas kurmaya başlamamıza rağmen, hele hele bu hafta hem Paris’te çok güzel diyaloglarımız oldu değerli dostum Haris’le hem de dün bizi Avrupa Günü resepsiyonumuzda yalnız bırakmadı. En kısa zamanda Haris’i Atina’da ziyaret etmeyi elbette diliyorum. Tekrar kendisine bu sıcaklığı, bu dostluğu ve bu samimiyeti için teşekkür ederim.”

DÖRT GÖZLE ATİNA’YA BEKLİYORUZ

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Atina Belediye Başkanı Doukas da duygularını, “İmamoğlu çok önemli bir zafer elde etti. Bundan çok memnunuz. İstanbul, Balkan bölgesinin çok önemli bir kenti. Bu türbülanslı ortamda, kentler ve belediye başkanları, barışın ve huzurun sağlanması için çok kritik önemli rol oynuyor. En kısa sürede sizleri Atina’da ağırlamayı dört gözle bekliyoruz” sözleriyle dile getirdi.