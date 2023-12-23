Atilla Taş'ın karıştığı kavga güvenlik kamerasında

Haberin Devamı

Şarkı Atilla Taş ve eşi, Beşiktaş'ta eğlendikleri barda iddiaya göre aşırı alkollü şekilde içeridekilere rahatsızlık verince dışarıya çıkarılmak istendi. Taş, işletmecilerle kavga etti. Olay yerine gelen polise de mukavemet gösterdiği öne sürülen Taş ve eşi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Taş tutuklanırken eşi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Gözden Kaçmasın Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı Haberi görüntüle

OLAY ANI KAMERADA

Şarkıcı Atilla Taş'ın karıştığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Taş ve eşinin barda yaşadığı tartışma, sokakta devam eden arbede ve polisin müdahalesi ile polis merkezinde yaşananlar görüntülere yansıdı.