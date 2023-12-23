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Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı

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#Atilla Taş#Atilla Taş Gözaltı#Atilla Taş Tutuklama
Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2023 15:38

Şarkıcı Atilla Taş, eğlenmek için gittiği bir barda karıştığı olay sonrası polise mukavemet gösterdiği için tutuklandı. Şarkıcı Atilla Taş ve eşinin aşırı alkollü şekilde içerideki kişilere rahatsızlık verdiği, bunun üzerine dışarı çıkarılmak istenince işletmecilerle kavga ettiği öğrenildi.

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Şarkı Atilla Taş ve eşi, Beşiktaş'ta eğlendikleri barda iddiaya göre aşırı alkollü şekilde içeridekilere rahatsızlık verince dışarıya çıkarılmak istendi. Taş, işletmecilerle kavga etti. Olay yerine gelen polise de mukavemet gösterdiği öne sürülen Taş ve eşi gözaltına alındı.

Bugün adliyeye sevk edilen Taş tutuklanırken eşi ise adli kontrol ile serbest bırakıldı

Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı

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