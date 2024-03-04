Ateşkes çabaları sürerken kritik ziyaret... Cumhurbaşkanı Erdoğan-Abbas görüşmesi yarın

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Hürriyet’in edindiği bilgilere göre Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın ziyaretinde Filistin davasına Türkiye tarafından verilen güçlü destek bir kere daha en üst düzeyde teyit edilecek, akan kanın durdurulmasına yönelik ortak çabalar hakkında gerekli istişare ve eşgüdüm sağlanacak.

EGEMEN BİR FİLİSTİN DEVLETİ KURULMASI GÜNDEMDE

Kaynaklar, “Gazze’de kalıcı ateşkesin bir an evvel sağlanmasının ardından, ihtilafa müzakereler yoluyla adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm getirilmesini ve 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti’nin kurulmasını hedefleyen bir siyasi sürecin başlatılabilmesi hususunda atılabilecek adımlar da görüşülecek” dedi. Görüşmelerde Gazze’deki gelişmelerin yanı sıra, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’daki güncel durum da ele alınacaktır. Ramazan ayına girerken İsrail’in Harem-i Şerif’e yönelik olası tek taraflı adımları da gündemde olacak.

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TÜRKİYE FİLİSTİNLİLER ARASI UZLAŞMAYA ÖNEM VERİYOR

Türkiye’nin önem verdiği başlıklardan birisi de bu süreçte Filistin’deki gruplar arasında uzlaşma sağlanmasında. Hürriyet’in edindiği bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abbas arasında gerçekleşecek görüşmede bu konu da gündemde olacak, “Filistinliler arası iç uzlaşının önemi ve bu konuda gelinen aşama ele alınacak.”

Erdoğan ve Abbas’ın Uluslararası Adalet Divanı’ndaki süreçler başta olmak üzere bu Filistinli sivillere karşı işlenen suçlarda sorumluluğu olanların ilgili mekanizmalar işletilerek uluslararası hukuk önünde hesap vermesi konusunda da istişarelerde bulunacağı da öğrenildi.

İNSANİ YARDIMLAR İÇİN YENİ ADIMLAR GÜNDEMDE

Gazze’ye insani yardımlar da hala kısıtlı şekilde iletilebiliyor. Türkiye’nin, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başından itibaren Mısır’la eşgüdüm halinde Gazze’ye yönelik kapsamlı insani yardım sevkiyatlar gerçekleştirdiğini hatırlatan kaynaklar, TİKA, AFAD ve Kızılay gibi kurumları Gazze ve Batı Şeria’daki yardım faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti. İki liderin görüşmesinde insani yardım operasyonları da gündemdeki önemli başlıklar arasında.