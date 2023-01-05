Haberin Devamı

“Bu ülkeyi mafyalara, çetelere bırakmayacağız. Sinan Ateş’in ailesi adalete kavuşacak. Herkes aklını başına toplasın” notuyla Twitter’dan video paylaşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

SİZE Mİ YEDİRECEĞİZ CUMHURİYETİ?

“Milliyetçi, Atatürkçü bir akademisyen, Ankara’nın göbeğinde katledildi. Bu işin müsebbipleri susuyor. Hapisten çıkardıkları çetelere ‘mesajı siz verin’ diyorlar. Rahmetli ülkücü gence FETÖ’cü damgası yapıştırıyorlar. Çok açık söyleyeyim, bu en hafif tabiriyle adiliktir. Burası CHP Genel Merkezi, buradan o çetelere sesleniyorum: Siz haddinizi çok aştınız. Biz Kuvayi Milliyeci gelenekten gelen 100 yıllık bir hareketiz. Size mi yedireceğiz bu Cumhuriyeti? Aklınızı başınıza toplayın, bu memleket sahipsiz değil.”