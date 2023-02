Ateş hepimizin yüreğine düştü

Haberin Devamı

CANIMIZ YANIYOR

Şişli Belediyesi’ndeki yardım toplama çalışmalarına destek veren Batuhan Karacakaya, malzeme taşıdığı görüntüleri paylaştı:

Batuhan Karacakaya

“Gün birlik olma günüdür. Dayanışma günüdür. Bizim ülkemizde ateş sadece düştüğü yeri yakmaz. Hepimizin canı yanıyor. Yardımın büyüğü küçüğü olmaz. Erzak malzemelerinizi belediye binalarına ve size en yakın olan yardım toplama alanlarına bırakabilirsiniz. Bu alanlarda gönüllü yardıma ihtiyaç var.”

FENERBAHÇELİ TARAFTARA SESLENDİ

Fanatik Fenerbahçeli Burak Sergen, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ndeki yardım toplama alanından taraftarlara seslendi:

Burak Sergen

“Şu anda Saracoğlu’nun altında, otoparktayız. Malzememiz eksik, lütfen yardım malzemesi getirin.” Sergen daha sonra 21’inci yardım TIR’ının bölgeye doğru hareket ettiğini duyurdu.

HASTA OLDU

Şişli Belediyesi’ndeki çalışmalara destek veren Celil Nalçakan soğuk havada hasta oldu. Serum takılan oyuncu, 1 gün sonra yeniden yardıma koşacağını açıkladı: “Yanlarında olmaya söz verdiğim kıymetli kardeşlerim, inanın ki elimde olmayan sebeplerden ötürü evden çıkamıyorum şu an. Yarın kaldığımız yerden devam.”

Celil Nalçakan

ELÇİN’İN ÇAĞRISI

Şişli Belediyesi’nde yardım toplayıp kolileyen Elçin Sangu, Instagram’daki 8.5 milyon takipçisine çağrıda bulundu: “Bakliyat, sıvıyağ, süte acil ihtiyaç var. Yardımlarınızı bekliyoruz.”

Elçin Sangu

MARKALARLA GÖRÜŞTÜ

Haluk Levent’in çağrısıyla AHBAP Derneği’nin Levent’teki koordinasyon merkezine giden Ezgi Mola, bölgeye yardım göndermek üzere firmalarla telefonda görüştü. Ünlü oyuncu sosyal medya üzerinden de üretici markalara seslendi, makul fiyata alım yapmak için kendisine dönüş yapmalarını istedi.

Ezgi Mola

SERENAY YARDIM ALANINDA

Deprem sonrası paylaşım yapmadığı gerekçesiyle eleştirilen Serenay Sarıkaya, tepkilere şu açıklamayla yanıt vermişti: “İki koca gün çaresizlikle geçti. Söylenecek söz bitti. Her şey anlamını yitirdi. Acı ve çaresizlik büyük olunca, öfke de bir o kadar büyük oluyor. Anlıyorum. Ben de böyle hissediyorum. Hepimiz çok üzgün, yorgun ve öfkeliyiz. İnsan elinden bir şey gelmeyince nereye saldıracağını şaşırıyor. Tam da şu an her zamankinden daha çok birlik olma zamanı.” Oyuncu dün de Yenikapı’daki yardım çalışmalarına katıldı, depremzedeler için gönderilen malzemeleri kolileyip taşıdı.

Serenay Sarıkaya

OTURMAK İNSANLIĞA SIĞMAZ

MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, sivil toplum kuruluşlarıyla koordineli çalıştıklarını ve hazırladıkları yardım malzemelerini bölgeye gönderdiklerini açıkladı. Nakdi yardımda da bulunduklarını duyuran sanatçı şöyle konuştu: “Yüzyılın felaketini yaşadığımız böyle bir zamanda eli kolu bağlı oturmak insanlığa sığmaz. Ateş hepimizin yüreğine, hepimizin ocağına düştü. Bu ateşi söndüremeyiz elbette ama birlik, beraberlik ve barış içinde olmalıyız.”

Ferhat Göçer

KARNI BURNUNDA İŞ BAŞINDA

İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya, Babala TV ofisinde toplanan yardımların kolilenmesine destek oldu. Oyuncu, takipçilerinden de yardım istedi: “Yüzyılın felaketiyle karşı karşıyayız. Yardımlarınız çok önemli. AHBAP’a desteklerinizi bekliyoruz. Biz de Babala TV’nin ofisinde çalışıyoruz.”

Hazal Kaya

GÖZYAŞLARIYLA YARDIM İSTEDİ: ANNEMİZ ENKAZ ALTINDA

Yargı dizisindeki ‘Neva’ rolüyle tanınan Başak Gümülcinelioğlu, eşi Çağrı Çıtanak’ın Hatay’da yaşayan annesi Nevber Yurdal Çıtanak’ın enkaz altında kaldığını söyleyerek yardım çağrısında bulunmuştu. Sosyal medya üzerinden gözyaşları içinde yardım isteyen oyuncu, dün şu paylaşımı yaptı: “Ambulans geldi. İçeride birden fazla insan varmış. Sağ olarak çıkmaları ve hızlıca müdahale edilmeleri için dua ediyoruz. Allah’ım şu hayatta neler mümkün. Dört kişide vücut ısısı, bir kişide kalp atışı tespit edildi.”

Başak Gümülcinelioğlu

YARDIMSEVER ÇİFT

Oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman da depremzedelerin yaralarını sarmak için destekte bulundu. Ünlü çift, AHBAP’a 1 milyon TL bağış yaptı.

Başak Gümülcinelioğlu

EN TEMEL İHTİYAÇ GIDA VE AKARYAKIT

İhtiyaç Haritası’nın kurucularından Mert Fırat, afet bölgesindeki genel durum ve ihtiyaçlarla birlikte işleyiş hakkında bilgi verdi: “Sahada büyük bir koordinasyon ve operasyon zorluğu var şu an. Bir yandan da baz istasyonları çalışmıyor, elektrik yok. Benzinle ilgili de çok büyük problem var. Bunu Hatay özelinde söylüyorum. Nitelikli insan gücü ve kaynağı geldikçe işleri yönetmek kolaylaşıyor. İnsanlar desteğe devam etsinler ama bunu lütfen bir sivil toplum örgütüyle bağlantıda kalarak yönetsinler. Burada her şeye ihtiyaç var ama en temel ihtiyaç gıda ve akaryakıt.”



Mert Fırat

DASDAS’TA BULUŞTULAR

Pınar Deniz-Kaan Yıldırım, Müge Boz-Caner Erdeniz ve Özge Borak’ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü isim, İhtiyaç Haritası’nın yardım kampanyasına destek oldu. Ataşehir DasDas’a giden ünlü isimler, depremzedelere ulaştırılmak üzere yardım

kolileri hazırladı.

Özge BorakMüge Boz-Caner Erdeniz

SİZİNLE İFTİHAR EDİYORUZ

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Galatasaray Spor Kulübü’nün Nef Stadyumu’nda yardım kolileri hazırlayan gençlere destek verdi: “Hepinizle iftihar ediyoruz. Çok fazla çalışmamız lazım. Bir ihtiyacınız olursa derhal bize bildirin.”

Prof. Dr. İlber Ortaylı

10 TIR, 10 KAMYONET 15 OFF-ROAD ARACI

Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş, A&S Yatırım Holding olarak deprem bölgesine 10 TIR, 10 kamyonet ve 15 off-road aracıyla 100 bin adet sandviç, 100 bin adet su, binlerce kıyafet, battaniye, çocuk maması, ısıtıcı ve erzak yardımında bulunduğunu açıkladı.

Uğur Akkuş

EDİRNE GÖNÜLLÜSÜ

Edirne’de toplanan yardımların kolilenip taşınmasına yardımcı olan gönüllüler arasında oyuncu Özgürcan Çevik de vardı.

Özgürcan Çevik

AHBAP’IN OFİSİNDE

Hande Erçel, AHBAP Derneği’nin koordinasyon merkezindeki yardım çalışmalarına destek verdi. Oyuncu, Deprem bölgesindeki ihtiyaçları temin edebilmek için çeşitli görüşmeler yaptı.

Hande Erçel

2 MİLYON LİRA BAĞIŞ

Depremzedelere bir yardım eli de Beşiktaş Kültür Merkezi’nden (BKM) uzandı. BKM, depremzedeler için 2 milyon TL bağışladı. Yapılan açıklamada “Gelecek günlerde doğacak ihtiyaçlar doğrultusunda yardımlarımıza devam edeceğiz” denildi.

AFET BÖLGESİNDE

ARAMA KURTARMA EKİBİNDE

Alper Kul, Kahramanmaraş’ta SAR Arama Kurtarma ekibiyle birlikte çalışmalara katılıyor. Oyuncu, gelen ihbarları değerlendiren ekiple birlikte enkazlara koşuyor. Dün bir video yayınlayarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Kul, “Burada yaklaşık 50 kişiyiz, gönüllüler ve profesyonellerden oluşan bir ekibiz” diyerek ekibin görüntülerini paylaştı.

Alper Kul

HATAY’A KOŞTU

Hatay’a gidip çalışmalara yerinde destek veren oyuncu Ekin Mert Daymaz, sosyal medya üzerinden de yardım çağrısında bulundu: “Bu saatten sonra insani yardım çok önemli, çünkü sokakta kalan birçok insan var. Yeme içme, konaklama problemi var.”

Ekin Mert Daymaz

YEMEK DAĞITTI

Halil Sezai, Hatay-Samandağ’a depremzedeler için yemek götürdü, Instagram hesabından duyuru yaptı: “Hatay Samandağ’dayız. Yemeğimiz var. Buyurun. Kurtderesi Mahallesi.”

Halil Sezai

ÇORBAYA DEVAM

MasterChef ekibiyle Kahramanmaraş’ta kurduğu mutfakta depremzedeler için yemek yapmaya devam eden Şef Mehmet Yalçınkaya, çorba pişirdiği anları paylaştı: “İmalata durmadan devam.”

Mehmet Yalçınkaya

KIZILAY’A DESTEK

İlk günden itibaren aktif olarak çalışan şarkıcı Murat Kekilli, Hatay’da hem Kızılay’la depremzedelere çorba dağıttı hem de arama kurtarma çalışmalarına yardım etti.

Murat Kekilli

KÖY KÖY DOLAŞIYOR

Muğla’da çıkan yangınlarda ekip çalışmalarına katılan İbrahim Çelikkol, depremin ilk günü de Hatay’a gitti. Oyuncunun köy köy dolaşarak yardım dağıttığı, arama kurtarma çalışmalarına da katıldığı öğrenildi.

İbrahim Çelikkol

MUCİZEYE TANIK OLDU

Şenol İpek, Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına destek oldu. İpek, 88 saat sonra bir depremzedeyi kurtardıkları anların videosunu yayınladı: “88 saat sonra gelen mucize Melda Ateş bize umut oldu.”

Şenol İpek

ÜMİT ETMEKTEN VAZGEÇME

Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile Hatay’da depremzedelere yemek dağıtan Gamze Özçelik, göçükten kurtarılan 20 günlük Kerem bebeğin fotoğrafını da Instagram’da paylaştı: “Tanık olduğumuz bazı anlar bize ‘ayakta dur ve ümit etmekten vazgeçme’ diyor.”

Gamze Özçelik

PROFESYONELLERE İHTİYAÇ VAR

Sermiyan Midyat, topladığı yardımları afet bölgesine götürdü. Midyat, yardımları dağıtabilmek için organizasyonu sağlayacak uzmanlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi: “Hızlanmak gerekiyor. Profesyonellere, uzmanlara ihtiyaç var.”

Sermiyan Midyat

DÜNYADAN DESTEK

ÇOK YIKICI

Yüzüklerin Efendisi serisinin yıldızı Elijah Wood, Twitter paylaşımında hislerini dile getirdi: “Kalbim Türkiye ve Suriye’deki insanlarla birlikte. Gerçekten ne kadar yıkıcı.”

Elijah Wood





KALBİM ACIYOR

ABD’li oyuncu Orlando Bloom, sosyal medyada üst üste paylaşımlar yaptı: “Suriye ve Türkiye’deki yıkıcı depremden etkilenen herkes için kalbim acıyor. Siz de bağış yaparak yardımcı olabilirsiniz.”

Orlando Bloom

BAĞIŞ TOPLADI

ABD’li oyuncu Kate Hudson, CARE Organizasyonu ile sosyal medyada yardım kampanyası başlattı.

Kate Hudson

Dünyaca ünlü oyuncu, yaptığı çağrılarla yaklaşık 1 milyon 136 bin TL bağış topladı.