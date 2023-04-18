Ateş açan tutuklandı

Haberin Devamı

Seyrantepe’deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binası civarında, 6 Nisan günü saat 04.00 sıralarında peş peşe silah sesleri duyulması üzerine başlatılan araştırmada, Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu’ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine, otoyolun 2’nci şeridinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edildi. Polis ekipleri, kamera görüntülerinden yola çıkarak, ateş açılan aracın plakasını belirledi. A.P., B.Ö., A.Ö. ve F.E.E. gözaltına alındı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

4 şüpheli, araçtaki Emre Duran’ın hasmına sinirlenerek sosyal medyada canlı yayın açıp ateş açtığını öne sürdü. 4 şüpheliden 3’ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, dün de Emre Duran’ı gözaltına aldı. 51 suç kaydı ve 2 suçtan da aranması olduğu anlaşılan Duran, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Duran savcılıktaki ifadesinde “Ateş ettiğim esnada nereden geçtiğimizi dahi bilmiyordum. Ne CHP binasından ne de çevredeki diğer binalardan haberdar değildim” dedi.