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Ateş açan tutuklandı

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#Seyrantepe#CHP#Tutuklama
Ateş açan tutuklandı
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 07:00

Seyrantepe'deki CHP İl Başkanlığı binası yakınlarında silahla havaya ateş eden Emre D., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Seyrantepe’deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binası civarında, 6 Nisan günü saat 04.00 sıralarında peş peşe silah sesleri duyulması üzerine başlatılan araştırmada, Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu’ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine, otoyolun 2’nci şeridinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edildi. Polis ekipleri, kamera görüntülerinden yola çıkarak, ateş açılan aracın plakasını belirledi. A.P., B.Ö., A.Ö. ve F.E.E. gözaltına alındı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

4 şüpheli, araçtaki Emre Duran’ın hasmına sinirlenerek sosyal medyada canlı yayın açıp ateş açtığını öne sürdü. 4 şüpheliden 3’ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, dün de Emre Duran’ı gözaltına aldı. 51 suç kaydı ve 2 suçtan da aranması olduğu anlaşılan Duran, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Duran savcılıktaki ifadesinde “Ateş ettiğim esnada nereden geçtiğimizi dahi bilmiyordum. Ne CHP binasından ne de çevredeki diğer binalardan haberdar değildim” dedi.

 

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#Seyrantepe#CHP#Tutuklama

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