Ata’ya Vefa valizleri sergide

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Dr. Ufuk Ege Anaokulu’nun hayata geçirdiği proje kapsamında, Türkiye genelinde 340 okuldan 20 bin öğrencinin “Atatürk ve Atatürk sevgisi” konusuyla hazırladığı portre, mektup, üç boyutlu yazıcıyla yapılan eserler, tablolar, geleneksel el sanatları eserlerinin yer aldığı “Atatürk’e Vefa Valizi” sergisinin açılışını yaptı, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Ankara Ticaret Odası (ATO) Fuaye Alanı’nda düzenlenen serginin açılışına ATO Başkanı Gürsel Baran, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak da katıldı.Sergi açılışında yaptığı konuşmada, ‘18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü’ nedeniyle tüm şehitleri rahmet ve minnetle anan Bakan Tekin, özetle şunları söyledi: “Bizim bakanlığımızın asli görevi, vatanımıza sahip çıkacak nesiller yetiştirmektir. Kim ne derse desin biz bunu önceliyoruz. Ülkemizin, milletimizin emniyetli olduğunu, gelecek kuşaklar için güvende olduğunu görmek bizim için dünyaya değer.”





