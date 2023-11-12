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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca vatandaşların kültür sanata erişimini kolaylaştırmak, sanatçıya destek olmak, festival şehirlerinin turizm potansiyellerini ön plana çıkartmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, bu sene 11 şehirde gerçekleştirildi. İlki 5 Ağustos’ta Kapadokya’da başlayan festivaller serisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıldönümünü de kapsayacak şekilde 100 güne yayıldı.

TÜRK YILDIZLARI’NDAN ‘KALP’

Festivalin son durağı olan Antalya’da, 50’ye yakın noktada 500’ü aşkın etkinlik gerçekleştirildi. Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85. yılında, Konyaaltı Sahili’nde “Ata’ya Saygı” uçuşu yaptı.Yaklaşık yarım saat süren ”Ata’ya Saygı” uçuşunda Türk Yıldızları gökyüzüne kalp çizdi. Gösteri Antalyalılar tarafından ilgiyle izlendi.

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SEVDİĞİ ŞARKILARLA ANILDI

- Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) tarafından da “Atatürk’ü Anma Konseri” verildi. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası da Side Antik Tiyatro’da Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Orkestra, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

ÇOCUKLAR UNUTULMADI

- Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin son durağı olan Antalya’dan çocuklara ara tatili hediyesi geldi. Konyaaltı Beach Park ve Dokumapark’taki ücretsiz çocuk etkinlikleri, okulların ara tatilini kapsayacak şekilde 19 Kasım Pazar gününe kadar uzatıldı. Çocuklar, etkinlik alanlarında düzenlenecek yarışmalarda mücadele edecek, gezici kütüphanelere ziyarette bulunacak ve açık alan oyunları ile panayır etkinliklerine katılacak. Tüm bunlarla birlikte tiyatro, akrobasi, sihirbazlık, stand-up ve sevilen çizgi film karakterlerinin gösterilerini takip edebilecek. Festival alanları 15.00-19.00 saatleri arasında açık olacak.

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11. 11. SAAT 11.00

- Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir, vefatının 85’inci yılında ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanından otobüslerle Ankara’ya gelen her yaştan vatandaş önce mozoleyi daha sonra ise müzeleri gezdi. Dün 11’inci ayın 11. gününde saat 11.00’de çekilen fotoğraftaki kalabalık Ata’ya olan özlemin boyutunu gösterdi. - Selahattin SÖNMEZ / ANKARA