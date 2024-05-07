Atatürk’ün ünlü portresi MEB arşivinde

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Portrenin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’da sergilenmesi planlanıyor. MEB’den yapılan açıklamada, “Eğitim camiamız açısından ayrı bir kıymeti olan tarihi tablonun arkasındaki ‘Atatürk Portresi Raporu’ başlıklı ıslak imzalı belge bu eserin değerini ortaya koyuyor” denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “1961 yılında Atatürk’ün manevi kızı Prof. Dr. Afet İnan başkanlığında Ankara’da topla-nan Harp Tarihi Dairesi’nden Tarih Uzmanı Tevfik Bıyıklıoğlu, Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Mimar Muhittin Güreli, Ressamlar Derneği Başkanı Turgut Zaim ve ressam Rami Uluer’den oluşan 6 kişilik komisyon bir rapor hazırladı.

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PAHA BİÇİLEMEZ

Raporda, Atatürk’ün fotoğrafının 75x95 ebadında büyütülmesiyle ressam Şeref Sonel tarafından sulu boya renklendirme tekniğiyle yapılan port-renin kıymet biçilemeyecek bir eser olduğu belirtildi.” Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü zihinlerin ortak değeri kılan tarihi fotoğrafın orijinaline uygun olarak çizildiğine dair komisyon raporunda ise şu ifadelere yer verildi: “Bu tablo tamamen tarihidir. Büyük Atatürk’ün o zamanki halini aslına tamamen uygun olarak ifadelendirmiştir. Yüz, göz ve saç rengi tamamıyla gerçeğe uygun. İşleniş tarzı itibarıyla şimdiye kadar görülen Atatürk resimlerinin hepsinden daha üstün ifadeli. Bu portrede Atatürk’ün iradesini, kudretini, azmini, asaletini, zekâsını, sevimliliğini ve büyük insanlığını bir arada görmek ve duymak mümkün. Kullanılan renkler gayet ahenkli ve iyi kıymetlendirilmiş. Bu eser Türk milletine ve sa-natkârlarına hakiki Atatürk’ü göstermesi bakımından kıymet biçilemez.”