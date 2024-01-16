‘Atatürk’ün leblebilerini yürüten çocuk’... Hayata veda etti

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Hayatını Cumhuriyet ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatmaya adayan, Atatürk fotoğrafları koleksiyoncusu Hanri Benazus yaşadığı İzmir’de vefat etti. Benazus’un cenazesi, bugün Altındağ Musevi Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Kökleri çok eskiye dayanan İzmirli bir ailenin çocuğu olarak İstanbul’da doğan Benazus, 1937’de Atatürk’ü Nazilli Basma Fabrikası’nın açılışını yaptıktan sonra ziyaret ettiği Aydın’ın Ortaklar Köyü’nde görmüştü. Köyün incir kooperatifinde kâtiplik yapan babası da karşılama heyetindeydi. Beyaz treniyle geldiği istasyonda köylülere hitap etmeye başlayan Atatürk, babasının elinden kaçıp yanına gelen henüz 7 yaşındaki bu küçük çocuğu kompartımanına götürüp karşısına oturtmuştu. Küçük Benazus bir yandan hayran hayran Atatürk’ü seyrederken bir yandan da tabaktaki leblebileri bitirmiş, o günden sonra da “Atatürk’ün leblebilerini yürüten çocuk” diye anılmaya başlanmıştı.

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O GÜN TÜRK OLDUM

Benazus o günü Hürriyet’e verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştı: “Babamın eteğine yapışıp karşılamaya gittiğim o günün yaşamımın dönüm noktası olacağını bilemezdim. Adımı sordu. ‘Hanri’ dedim. Bana ‘Niye Ahmet, Mehmet, Mustafa değil’ diye sormadı ve ben o gün bu nedenle Türk oldum. Sonra da kendimi asla bir azınlık olarak hissetmedim. Hanri Benazus’un iflah olmaz Atatürk sevdası böyle başladı. O günden sonra okulda neredeyse Atatürk’ün yaveriymişim gibi bir itibar gördüm. Oyunlarına dahil etmeyen öğrencilerin beni yanlarına almak için yarıştığı olağanüstü bir dönem oldu benim için.”

ATATÜRK FOTOĞRAFLARI KOLEKSİYONCUSU

-Henüz 17 yaşındayken Atatürk fotoğrafları koleksiyonu yapmaya başlayan Benazus, koleksiyonundan 3 bin 105 adetlik fotoğrafı Çankaya Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde kurulmakta olan Atatürk Müzesi’ne hediye etti. Binlerce fotoğraftan oluşan koleksiyonunu ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağışladı. Karşıyaka’nın Mavişehir Mahallesi’nde yaşadığı cadde, 2022 yılından bu yana Hanri Benazus ismini taşıyor.