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Atatürk’ü ağlatan Tosca Operası Kültür Yolu’nda

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#Tosca Operası Kültür Yolu#Mehmet Nuri Ersoy#Necdet Remzi Atak
Atatürk’ü ağlatan Tosca Operası Kültür Yolu’nda
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 07:00

Kültür Yolu Festivalleri’nin Ankara ve İstanbul’da eşzamanlı başlayacağını açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Atatürk’ün çok sevdiği Tosca Operası’nın 1-3 Ekim tarihleri arasında Ankara’da sahne alacağını söyledi.

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu Festivalleri’nin eşzamanlı olarak 1 Ekim’de başlayacağını belirterek, “İstanbul Sinema Müzesi kült filmlerin yönetmeni Stanley Kubrick’in bugüne kadar gerçekleştirilmiş en kapsamlı sergisine ev sahipliği yapacak. CSO Ada Ankara, süper star Ajda Pekkan’dan dünyaca ünlü yıldız sanatçı Yusuf İslam’a kadar değerli sanatçıların konserine ev sahipliği yapacak” dedi. Bakan Ersoy, özetle şunları kaydetti:

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TEKEL FABRİKASINI HİZMEjTE AÇIYORUZ

“Gelecek yıl mart ayında, İzmir’de bulunan tarihi Alsancak Tekel Fabrikası’nı bir kültür ve sanat kompleksine dönüştürmüş olarak hizmete açıyor ve ardından da nisan ayında festivallerimizin kapsamına İzmirimizi de ekliyoruz. Ayrıca Adana Portakal Çiçeği Karnavalı’nın yanı sıra Gaziantep Gastronomi Festivali’ni de yine Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamına alıyoruz. Ülkemizdeki her vatandaşımızın kültür zenginliklerine erişmesi için çalışıyoruz.

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Atatürk’ü ağlatan Tosca Operası Kültür Yolu’nda
Necdet Remzi Atak, Ata’ya Tosca’yı 15 kez çalmıştı.

BAŞKENTTE TOSCA OPERASI

İki büyük şehrimizde düzenlenecek olan Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu Festivallerimiz de eşzamanlı olarak 1 Ekim itibarıyla başlayacak ve 23 Ekim’de sona erecek. Festival coşkusuna 8-16 Ekim tarihleri arasında Diyarbakır da katılacak. Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Büyük Tiyatro’da 1 ve 3 Ekim tarihlerinde Tosca Operası sergilenecek. Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün sahneye taşıdığı büyük prodüksiyonlarından biri olan eser, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk opera sanatçısı Semiha Berksoy’un Tosca başrolüyle ilk kez 1941 yılında sahnelenmişti.

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KEMAN OMZUNDA 17 KEZ ÇALDIRDI

9 Kasım 1963 Cumartesi gecesi Ankara Radyosu’nda yapılan canlı yayında Prof. Necdet Remzi Atak (1911-1972) Atatürk ile bir anısını şu cümlelerle anlatmıştı:
“1934 - 1935 yıllarıydı. Yeni Köşk’te Atatürk bize Tosca Operası’nı Avrupa’da hangi koşullar altında dinlediğinden, o zamanki dünya durumundan, kuşkularından, zevklerinden uzun uzun bahsetti. Bana döndü, ‘Çal bakalım şu Tosca’yı’ dedi. Ben notayı çıkarttım, ‘Hayır hayır, öyle değil notayı bırak, notasız çal’ dedi. Bir iki nota çalmıştım ki, ‘Hayır hayır, olmadı kemanın sapını omzuma dayayacaksın ve öyle çalacaksın’ dedi. Ben huşu içinde Çavadarossi’nin aryasını çalmaya başladım. Atatürk, gözleri kapalı melodiyi söylerken gözlerinden sicim gibi yaşlar akıyordu. Aryayı belki onbeş kez tekrarladım.” 

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#Tosca Operası Kültür Yolu#Mehmet Nuri Ersoy#Necdet Remzi Atak

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