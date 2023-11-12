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Atatürk’e hakaret eden iki densiz tutuklandı

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#Mustafa Kemal Atatürk#Atatürk#Tiktok
Atatürk’e hakaret eden iki densiz tutuklandı
Ali Rıza Akbulut
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2023 07:00

Cuma hutbesinde Atatürk’e dua edildiği için hakaret videosu çeken Ahmet Bostancı ve sosyal medyada bir takipçisiyle girdiği tartışmada Atatürk’e hakaret eden Erzurumlu dönerci Mustafa Atmaca tutuklandı.

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85. yıldönümünde Şişli’de bir camide okunan cuma hutbesinde Atatürk’e dua edildi. O esnada cemaat arasında bulunan 20 yaşındaki Ahmet Bostancı, Atatürk’e kâfir diyerek camiden ayrıldı. Daha sonra bir video çekerek görüntülerde tekrar hakaret etti. Bostancı’nın sosyal medya hesabından daha önce de Türkiye Cumhuriyeti’ne, polise ve Atatürk’e hakaret ettiği paylaşımları ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ahmet Bostancı’yı Ümraniye’deki evinde gözaltına aldı. Bostancı sevk edildiği Anadolu Adliyesi’nde mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Atatürk’e hakaret eden iki densiz tutuklandı

Ahmet Bostancı - Mustafa Atmaca

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DÖNERCİ DE CEZAEVİNE

Erzurum’da bir dönerci dükkânı bulunan Mustafa Atmaca ise ‘Hacı’nın yağ akımı’ adı altında TikTok’ta açtığı 650 bin takipçisi bulunan sayfasında, canlı yayında bir takipçisiyle tartıştı. Atmaca, “Osmanlı kaybetmedi, laik denen köpekler kaybetti o toprakları. Laikliği getiren köpekler, onlar kaybetti” ifadelerini kullandı. Atmaca’ya takipçileri büyük tepki gösterdi. Atmaca, Atatürk’e hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı. Mustafa Atmaca, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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#Mustafa Kemal Atatürk#Atatürk#Tiktok

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