Atatürk’e hakaret eden iki densiz tutuklandı

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85. yıldönümünde Şişli’de bir camide okunan cuma hutbesinde Atatürk’e dua edildi. O esnada cemaat arasında bulunan 20 yaşındaki Ahmet Bostancı, Atatürk’e kâfir diyerek camiden ayrıldı. Daha sonra bir video çekerek görüntülerde tekrar hakaret etti. Bostancı’nın sosyal medya hesabından daha önce de Türkiye Cumhuriyeti’ne, polise ve Atatürk’e hakaret ettiği paylaşımları ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ahmet Bostancı’yı Ümraniye’deki evinde gözaltına aldı. Bostancı sevk edildiği Anadolu Adliyesi’nde mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ahmet Bostancı - Mustafa Atmaca

DÖNERCİ DE CEZAEVİNE

Erzurum’da bir dönerci dükkânı bulunan Mustafa Atmaca ise ‘Hacı’nın yağ akımı’ adı altında TikTok’ta açtığı 650 bin takipçisi bulunan sayfasında, canlı yayında bir takipçisiyle tartıştı. Atmaca, “Osmanlı kaybetmedi, laik denen köpekler kaybetti o toprakları. Laikliği getiren köpekler, onlar kaybetti” ifadelerini kullandı. Atmaca’ya takipçileri büyük tepki gösterdi. Atmaca, Atatürk’e hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı. Mustafa Atmaca, sevk edildiği adliyede tutuklandı.