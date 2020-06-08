Atatürk Üniversitesi 295 personel alımı yapıyor! İşte, personel alımı için şartlar

Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 135 Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı / 160 Temizlik Görevlisi olmak üzere toplamda 295 sürekli işçi istihdamı için başvurular kabul ediliyor. 8-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Atatürk Üniversitesi personel alımı için detaylar kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı.

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HASTA VE YAŞLI BAKIM ELEMANI İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

1-2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2- 18-40 yaş arasında olmak.

3- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

4- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

5- Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak.

6-24 saat esasına göre vardiyalı, dönüşümlü ve dış ortamlarda çalışmasına herhangi bir engel bulunmamak.

7- Adayların, başvurunun son günü itibarıyla ilanda yer alan öğrenim durumuna haiz olmak. Üniversite mezunu (Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora) olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

8- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

B) TEMİZLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

1-2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2- 18-40 yaş arasında olmak.

3- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

4- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

5-24 saat esasına göre vardiyalı, dönüşümlü ve dış ortamlarda çalışmasına herhangi bir engel bulunmamak.

6- Adayların, başvurunun son günü itibarıyla ilanda yer alan öğrenim durumuna haiz olmak. Üniversite mezunu (Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora) olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

7- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

NOTER TARİHİ SAATİ VE YERİ

17.06.2020 tarihinde Saat: 09:00 da Atatürk Üniversitesi Rektörlük Binası Mavi Salonda kura çekilişi yapılacaktır. COVID-19 pandemisi nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla başvuru yapanların katılımına kapalı olarak yapılacak olup, Üniversitemizin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.