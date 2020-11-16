Atatürk maskı çalındı

Durumu ertesi gün fark eden Fenerbahçe Mahallesi Muhtarı Tuba Aldeniz, hırsızların yakalanması için şikâyette bulundu. Ancak anıt taşını gören bir güvenlik kamerası olmaması ve delil yetersizliğinden dolayı şikâyet havada kaldı. Maskın çalınmasının ardından Fenerbahçe Mahallesi’nde yaşayan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğretim üyesi Ümit Öztürk, maskın birebir aynısını yaptı. Fenerbahçe Mahallesi Muhtarı Tuba Aldeniz, “Mask çok da göz önünde buna rağmen kılı kırk yararak, boş bir anımızı hesaplayarak organize bir şekilde bu mask çalınmıştır. Bu durumun 10 Kasım öncesi olması son derece rahatsız edici” dedi.