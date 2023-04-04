Atatürk Havalimanı’nda en büyük parka geri sayım

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Kurum ziyaretini sosyal medya hesabından, “Ülkemizin en büyük şehir parkı için gün sayıyoruz. İstanbul’umuza nefes olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin ilk etabının açılışını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağız. Son durumu yerinde inceledik” diye duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan paylaşılan bilgilere göre, 2 milyon metrekare üzerine kurulacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde 70 bin metrekareye yakın kapalı alan ve sosyal donatı alanları bulunacak.

40 BİN ÇADIR KURULABİLECEK

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde ayrıca afet toplanma alanları da oluşturuldu. Toplanma alanı, herhangi bir afet durumunda yaklaşık 165 bin kişinin barınabileceği 40 bin çadır kapasitesine sahip olacak.

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Dokuz ayrı noktadan girilebilecek. Bu girişlerde seralar ve bostanlar olacak. Bu seralarda doğal ürünler yetiştirilebilecek. Vatandaşlar isterlerse buradan doğal ürünler temin edebilecek. 2.5 kilometrelik yapay derenin kenarlarında seyir terasları, piknik ve dinlenme alanları oluşturulacak. Bisiklet ve yürüyüş yolları bulunacak. Millet Bahçesi’nde oyun alanları, tenis kortları, basket, voleybol sahaları, kay-kay pistleri, sergi alanları, aşevi, kütüphaneler, millet kıraathaneleri, seyir terasları yer alacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada, altyapı çalışmalarının tamamlandığı, yeşil alanlar ve ağaç dikim faaliyetlerinin devam ettiği bilgisi de verildi.