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Atatürk Havalimanı’nda en büyük parka geri sayım

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#Murat Kurum#Atatürk Havalimanı#Millet Bahçesi
Atatürk Havalimanı’nda en büyük parka geri sayım
Eyüp Serbest
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 07:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dünyanın 5’inci, Türkiye’nin ise en büyük şehir parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu.

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Kurum ziyaretini sosyal medya hesabından, “Ülkemizin en büyük şehir parkı için gün sayıyoruz. İstanbul’umuza nefes olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin ilk etabının açılışını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağız. Son durumu yerinde inceledik” diye duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan paylaşılan bilgilere göre, 2 milyon metrekare üzerine kurulacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde 70 bin metrekareye yakın kapalı alan ve sosyal donatı alanları bulunacak.

Atatürk Havalimanı’nda en büyük parka geri sayım

40 BİN ÇADIR KURULABİLECEK

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde ayrıca afet toplanma alanları da oluşturuldu. Toplanma alanı, herhangi bir afet durumunda yaklaşık 165 bin kişinin barınabileceği 40 bin çadır kapasitesine sahip olacak.

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Atatürk Havalimanı’nda en büyük parka geri sayım

Dokuz ayrı noktadan girilebilecek. Bu girişlerde seralar ve bostanlar olacak. Bu seralarda doğal ürünler yetiştirilebilecek. Vatandaşlar isterlerse buradan doğal ürünler temin edebilecek. 2.5 kilometrelik yapay derenin kenarlarında seyir terasları, piknik ve dinlenme alanları oluşturulacak. Bisiklet ve yürüyüş yolları bulunacak. Millet Bahçesi’nde oyun alanları, tenis kortları, basket, voleybol sahaları, kay-kay pistleri, sergi alanları, aşevi, kütüphaneler, millet kıraathaneleri, seyir terasları yer alacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada, altyapı çalışmalarının tamamlandığı, yeşil alanlar ve ağaç dikim faaliyetlerinin devam ettiği bilgisi de verildi.

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#Murat Kurum#Atatürk Havalimanı#Millet Bahçesi

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