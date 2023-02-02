Ataşehir'de otomobil hurdaya döndü: Araçtan burnu bile kanamadan çıktı

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Kaza saat 13.00 sıralarında Ataşehir TEM yan yolda meydana geldi. İddiaya göre 34 SV 3068 plakalı otomobilin sürücüsü Araz Alem, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil bariyerleri parçaladıktan sonra 10 metreden şarampole düştü. Kazayı görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanması için dubalarla önlem aldı. Otomobilin sürücüsü Araz Alem, kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Ağaçlık alana çarparak şarampole düşen otomobilin motorunun yerinden çıktığı görüldü. Sürücü basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakırken, Otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.