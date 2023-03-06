Ataşehir'de okul önünde eylem: Sınıflarda çatlaklar var

Haberin Devamı

Ataşehir Kayışdağı Mahallesi'nde bulunan Celal Yardımcı İlkokulu'nun kolon ve duvarlarında çatlaklar olduğunu belirten veliler öğle saatlerinde okul önünde toplandı. Defalarca başvurulmasına rağmen 35 yıllık okulda inceleme yapılmadığını öne süren veliler, çocuklarını okula göndermeyeceklerini belirtti.

"ÇOCUĞUMU OKULA, KORKUDAN TİTREYEREK GÖNDERİYORUM"

Velilerden Selma Sarıyurt, "Biz deprem olduğundan beri çok tedirginiz. 93 okula denetime gelindi ama bu okula gelinmiyor. Sınıflarda çatlaklar var. Ben her gün çocuğumu okula, korkudan titreyerek gönderiyorum. Her gün dua ediyoruz, geceleri uyuyamıyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Okul ile alakalı rapor hazırlanmasını isteyen Nilüfer Baran ise, "Çocuklarımızı okula gönderirken tedirgin olmak istemiyoruz. Çocuklarımı bırakıp gidiyorum ama bir tarafım burada. Okulda çatlaklar olduğunu çocuklar da söylüyor. Yetkililer gelip baksınlar, çürük ise de bunun önlemi alınsın. Sonrasında keşke yapılsaydı denmesin" diye konuştu.

Çocuğunu okula göndermediğini belirten Asuman Doğan, "Ben sabahtan beri evin içinde dönüp duruyorum. Bu bina sağlam değil, her an bir şey olacak korkusuyla tedirginiz. 10 senedir bu okulun yıkılacağı, tekrar yapılacağı söyleniyor. Ben bu şartlar altında çocuğumu okula yollamak istemiyorum. Çocuğumu okula yollamayacağım, eğitimden geri kalsın ama yanımda olsun" dedi.

okul Müdürü Aziz Kadir Turan ise 2011 yılında binanın güçlendirildiğini ve tespit için sıraya alındıklarını, okulun kontrol edileceğini ifade etti.

Öte yandan okulun aynı zamanda afet ve acil durum toplanma alanı olduğu belirtildi.