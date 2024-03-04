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Ataşehir'de bir yakıt tankerinde patlama: 1 kişi hayatını kaybetti

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#Ataşehir#Tanker#İstanbul Valiliği
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2024 11:40

Ataşehir'de yakıt tankerinde kaynak yapılırken patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı.

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Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi, Samandıra Caddesi üzerindeki bir dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde patyama meydana geldi. Kaynak yapımı sırasında meydana geldiği belirtilen patlamada 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Olay yerinde sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi,

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre olayın, tesis içerisinde park halinde bulunan ve depo olarak kullanılan akaryakıt tankerine dış kaynak çalışması sırasında meydana gelen patlamadan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.

Ataşehirde bir yakıt tankerinde patlama: 1 kişi hayatını kaybetti

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PATLAMA ANI KAMERADA

Kaynak yapımı sırasında meydana geldiği belirtilen patlamada, Selçuk Boynukısa ölürken 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi. 

Ataşehirde bir yakıt tankerinde patlama: 1 kişi hayatını kaybetti

Patlamayı duyan Şenol Uçar, "Aşırı bir ses geldi koşarak geldik ama bir şey yapamadık" dedi.

Ataşehirde bir yakıt tankerinde patlama: 1 kişi hayatını kaybetti

 

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#Ataşehir#Tanker#İstanbul Valiliği

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