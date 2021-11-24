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Ataşehir'de 5 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı

#Istanbul#Kovalamaca#Polis
Ataşehirde 5 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı

Kartal'da polis ekipleri şüpheli gördükleri bir otomobili 13 kilometre takip ettikten sonra Ataşehir'de durdurabildi. Otomobilde bulunan 5 kişi gözaltına alınırken, neden kaçtıkları sorusuna şüphelilerden birisi "Sana ne" cevabını verdi.

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Yakacık Mahallesi'nde dün akşam saat 00.00 sıralarında devriye gezen polis ekipleri, park halinde olan otomobildeki 5 kişiyi şüpheli buldu. Polis ekiplerin yaklaştığını fark eden şüpheliler, otomobille olay yerinden kaçmaya başladı. Ekipler, otomobili takip ederken bir yandan destek ekip talebinde bulundu. Ekipler, şüphelilerin kullandığı otomobili uzun süre takip etti. Takip sırasında şüphelilerin kullandığı otomobil, polis aracına çarptı. Buna rağmen durmayan şüphelileri yaklaşık 13 kilometre takip etti.

'NEDEN KAÇTINIZ' DİYE SORAN POLİSE 'SANA NE' CEVABINI VERDİ

Polis ekipleri, Ataşehir D-100 Karayolu Edirne istikametinde şüpheli otomobilin önünü keserek durdurabildi. Otomobilde bulunan 5 kişiden 1'i kaçarken, 4'ü yakalandı. Ekipler, kaçan diğer şüpheliyi kısa sürede Yenisahra Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltı sırasında polislerin neden kaçtıklarını sorması üzerine şüphelilerden biri "Sana ne" cevabını verdi.

Şüphelilerin kullandıkları otomobil de didik didik arandı. Görgü tanığı Mustafa Bulut, "Siyah araba kaçıyordu. Sonra polisler önünü kestiler. Bir kişi arabadan inerek mahalle arasına gitti. Birkaç poliste onun peşinden gitti. Aramaya çalışıyorlar. Yakalandı mı? Yakalanmadı mı? Bilmiyorum. Polisten kaçıyorlarmış. Burada üç kişi yakalandı" dedi.

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Gözaltına alınan B.K., Y.D., Ö.E.S., O.K., ve B.A. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan şüphelilerden ikisinin çeşitli suçlardan arandığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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#Istanbul#Kovalamaca#Polis

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