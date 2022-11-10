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Ataşehir Belediyesi'nde rüşvet iddiası! Görevden alındı, soruşturma başlatıldı

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#İSTANBUL#Ataşehir#Rüşvet
Ataşehir Belediyesinde rüşvet iddiası Görevden alındı, soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 13:06

İstanbul'da Ataşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü S.Ö.'nün rüşvet aldığı iddia edilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Ataşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, S.Ö.'nün görevden alındığı belirtildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise iddialarla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı açıkladı.

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Ataşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü S.Ö.'nün rüşvet aldığı iddiasıyla sosyal medyada görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde odasında iki kişiyle görüşen S. Ö.'nün bu kişilerden parayı alarak çekmecesine koyduğu görülüyor.

Tartışma yaratan görüntülerle ilgili Ataşehir Belediyesi açıklama yaptı. Açıklamada, "Bir kısım sosyal medya ile basın kurumlarında çıkan, kurumumuzun bir çalışanı hakkında paylaşılan görüntülere dair bilgi sahibi olunması üzerine, görüntülerde yer alan içeriğin neye ilişkin olduğu ve gerçek olup olmadığı konusunda, başkanlık emriyle teftiş kurulu müdürlüğümüzce inceleme/soruşturma başlatılmış olup, başkanlığımızca bu kişinin görevine son verilmiştir.

Ataşehir Belediyesinde rüşvet iddiası Görevden alındı, soruşturma başlatıldı

Haberlerdeki görüntülere dair kurumumuz tarafından İstanbul Anadolu Başsavcılığı'na gereği için müracaat edilmiş olup, konu hakkında gerekli tüm hassasiyet özenle gösterilmektedir" denildi.
Ataşehir Belediyesinde rüşvet iddiası Görevden alındı, soruşturma başlatıldı

Bu arada İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise ruhsat müdürüyle ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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#İSTANBUL#Ataşehir#Rüşvet

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