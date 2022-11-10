Yunanistan için son umut! Miçotakis açıkladı... 24 saat içinde ilk adım atıldı

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Ege'deki tansiyon Atina'dan gelen açıklamalar ile yükselmeye devam ederken Yunanistan'dan beklenen adım geldi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Mora ve Girit'in güneybatısındaki ExxonMobile'ın doğal gaz araştırması yapacağını duyurmuştu.

Miçotakis'in bu açıklamasından 24 saat sonra Yunanistan harekete geçti.

ExxonMobil, doğal gaz yataklarını araştırmak için Mora'nın güneyinde ve Girit'in batısında sismik araştırmalara başladı.

Yunanistan'ın bir numaralı gündemi haline gelen bu gelişmenin ardından itiraf gibi bir açıklama da geldi.

YUNAN BAKAN ADINI KOYDU: SON UMUT

Çevre ve Enerji Bakanı Kostas Skrekas bu çalışmayı 'son umut' olarak nitelendirdi.

ERT'ye konuşan Skrekas, 'Girit'in güneybatısında ve Mora'da var olduğundan şüphelendiğimiz yatak, madencilik endüstrisinin Doğu Avrupa bölgesinde büyük bir doğal gaz yatağı bulması için son umut olabilir' dedi.

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İŞTE ATİNA'NIN GİRİT PLANI

Yunan basını dün Atina'nın Girit planını sayfalarına taşımıştı. CNN Yunanistan'ın Hidrokarbon Araştırmalarında Donanma Kalkanı' başlıklı haberde skandal ifadelere yer verildi.

'TEPKİ PLANI' HAZIRLANIYOR

Bölgede bir 'Türk provokasyonu' olabileceğini iddia eden gazete silahlı kuvvetlerin böyle bir senaryoya karşı bir tepki planı üzerinde çalıştığını yazdı.

Deniz Kuvvetleri tarafından Girit ve Korfu çevresi için yayınlanan NAVTEX ile sınırlanan alanların donanma tarafından korunacağı açıklandı.

Söz konusu habere göre, bölge bir müdahaleye karşı uzaktan sürekli gözetim altında olacak.

Üst düzey askeri kaynaklara dayandırılan haberde Yunan Donanması geniş bir alanda ihtiyatlı bir varlığa sahip olacağının altı çizildi.