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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de

#Atama#Görevden Alma#Resmi Gazete
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de

Bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na, Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı, Bekir Emre Haykır, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na Mustafa Kemal Aran, Sanayi ve Teknoloji Başkanlığı’nda açık bulunan Kahramanmaraş İl Müdürlüğü’ne Kadir Uysal atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kemal Çağatay İmirgi görevden alınırken yerine Serhat Köksal atandı.

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tongur, görevden alınırken yerine Haluk Yılmaz atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak ise görevden alındı.

TİCARET BAKANLIĞI’NA İLİŞKİN ATAMALAR

Ticaret Başmüfettişliklerine, Ticaret Başmüfettişleri Veysel Maden, Deniz Okan Savaş, Serkan Göktaş, Vedat Erkoyuncu, Bengü Güvercin, Emre Dağıstanlıoğlu, Mehmet Emre Nar, Recep Ceyhan, Sami Cankat Sezgin, Ufuk Oruçoğlu, Mehmet Şahan Anın, Muhammed Abdullah Safa ve Fatih Masatlı atandı.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI’NA İLİŞKİN ATAMALAR

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Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığı’na Faruk Cirit ve Murat Deliçay, Bütçe Genel Müdür Yardımcılığı’na Ali Rençber, Ömer Nuri Türkşen, Halil İbrahim Kurdoğlu, İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İş Birliği Genel Müdür Yardımcılığı’na Selçuk Koç atandı.

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#Atama#Görevden Alma#Resmi Gazete

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