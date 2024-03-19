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Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

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#Resmi Gazete#Atama Kararları#Sağlık Bakanlığı
Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2024 04:01

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkındaki kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı. Rize İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen görevden alınırken yerine Yusuf Tüfekçi atandı.

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Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte, Devlet Arşivleri Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Murat Yıldız, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığında ise Abdülhamit Tüfekçioğlu atandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Milli Eğitim Bakanlığı Rize İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen görevden alınırken yerine ise Yusuf Tüfekçi getirildi. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Bakanlığında ise Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne Şali Yıldırım, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğüne ise Rıza Uçan 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince atandı.

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#Resmi Gazete#Atama Kararları#Sağlık Bakanlığı

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