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Atalay dosyası tekrar Yargıtay’a

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#Gezi Parkı#Yargıtay#Can Atalay
Atalay dosyası tekrar Yargıtay’a
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2023 07:00

Gezi Parkı eylemleri davasında 18 yıl hapis cezası onanan TİP Hatay Milletvekili Avukat Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından ikinci kez verilen ‘Hak ihlali’ ve ‘Yeniden yargılanmaya’ ilişkin gerekçeli karar İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne geldi. İstanbul 13’üncü Ağır Ceza dosyanın Yargıtay’a gönderilmesine karar verdi.

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Kararda, Atalay’ın İstanbul 13’üncü Ağır Ceza’da yargılanırken milletvekili olmadığı belirtildi. Ayrıca AYM’nin ihlal kararının İstanbul 13’üncü Ağır Ceza’nın kararına ilişkin olmayıp, Yargıtay Ceza Dairesi’nin tahliye talebinin reddine ilişkin olduğu belirtildi. Kararda, dosya Yargıtay’da görüşülürken Atalay’ın vekil seçildiği, bireysel başvuruya konu ihlalin de Yargıtay kararından kaynaklandığı kaydedildi.

YENİ HUKUKİ DURUMA YENİ KARAR

Dolayısıyla oluşan yeni hukuki durum karşısında Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin yeni bir değerlendirme yaparak bireysel başvuruya ilişkin karar verdiği hatırlatıldı.

Bu karara karşı yeniden AYM’ye bireysel başvuru yapıldığı ve AYM’nin de hak ihlali kararını kendilerine gönderdiğini ancak yeni değerlendirmenin Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin vermiş olduğu karara dair olduğuna dikkat çekildi. Yeni hukuki duruma karşı Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin yeni bir değerlendirme yapmasının zorunlu olduğu belirtildi.

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Kararı İstanbul Adliyesi önünde bekleyen Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ise “Mahkemenin yapması gereken tek şey AYM’nin yazdığını okumak ve bunun altına imza atmak. Günlerdir bekliyoruz artık sabrımız taştı. Bu karar çıkana kadar Çağlayan Meydanı’nda arkadaşlarımızla beraber bekliyoruz. Tüm yurttaşları, hukuka sahip çıkan herkesi de meydanda bizimle oturmaya çağırıyoruz” dedi.

 

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#Gezi Parkı#Yargıtay#Can Atalay

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